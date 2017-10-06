Двоє українців потрапили до Ватиканського списку канонізаційних процесів

Папа Франциск 9 жовтня затвердив декрети Конгрегації у справах святих, які стосуються визнання мучеництва двох Слуг Божих, відкриваючи шлях до їхньої беатифікації, а також визнання геройського виміру чеснот інших семи Слуг Божих, серед них двох уродженців України – отця Серафима Кашуби та матері Єлизавети Рози Чацької. Про це повідомляє Радіо Ватикану.

О. Серафим Кашуба (світське ім’я Алоїз-Казимир), священик Ордену Братів Менших Капуцинів, все своє священицьке життя трудився на території Радянського Союзу. Він народився 1910 на передмісті Львова – Замарстинові, душпастирював у Польщі, на Волині, Поділлі, в Криму, відвідував римо-католицькі громади в Білорусі, Естонії, Литві, Центральній Україні, Росії, включаючи Сибір, та Казахстані. Помер у Львові 1977 року.

Мати Єлизавета Роза Чацька, засновниця Згромадження Сестер Францисканок Слугинь Хреста, народилась 1876 року в Білій Церкві а померла 1961 року, в Польщі. В 22 роки вона втратила зір. Заснувала Товариство опіки над незрячими, а згодом – Згромадження Францисканок Слугинь Хреста, які опікуються навчанням та вихованням незрячих дітей і молоді. Сестри цього Згромадження, крім Польщі, трудяться в Італії, Індії, Африці та Україні.

У Декреті також йдеться про мученицьку смерть у Гватемалі 1981 священика Тулліо Маруццо з Ордену Братів Менших Францисканців та катехита Луіса Обдуліо Арройо Наварро, що належав до мирянської вітки Ордену святого Франциска.

Підтверджений геройський вимір чеснот бразилійського дієцезального священика Донізетті Тавареса де Ліма, що помер 1961 року; іспанського священика Махіна Морера-і-Фейхас із Згромадження Пресвятої Родини Ісуса, Марії та Йосифа, який відійшов по вічну нагороду 1984 року; Сестри Марії Лоренци Рекенсес-ін-Лонґо з Іспанії, засновниці лікарні для невиліковно хворих в Неаполі та Згромадження монахинь-капуцинок, що жила у ХVІ сторіччі; Сестри Франчески від Святого Духа, засновниці Інституту Третього Францисканського Ордену з Монпельє, що жила у Франції в ХІХ сторіччі; італійського мирянина Франческо Паоло Ґравіна, засновника Згромадження Сестер Милосердя Святого Вінкентія в Палермо.