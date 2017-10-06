Глава УГКЦ у Ватикані розповів про екуменічну місію Східних Католицьких Церков

У рамках роботи Пленарної сесії Конгрегації для Східних Церков, яка проходить цими днями у Ватикані, Патріарх Святослав виступив із доповіддю про екуменічну місію Східних Католицьких Церков.

«Досвід останніх двох століть виразно показує, що у відновленні єдності чи сопричастя Церков християни поділяються на дві категорії: тих, хто прагне єдності, і тих, хто її не хоче», − наголосив Глава УГКЦ, підсумовуючи своє звернення до учасників пленарного засідання.

«Якщо є бажання, завжди знайдуться необхідні засоби для його реалізації. Натомість, якщо такого бажання нема, наводиться низка причин – історичних, пасторальних, канонічних – для уникнення цієї єдності», − констатував Предстоятель УГКЦ.

Справжній екуменізм, на думку Блаженнішого Святослава, вимагає покори, але водночас і мужності простити і просити прощення: «Аргументи історичного минулого повинні застосовуватися виключно для того, щоб уникнути гріхів минулого в нашому майбутньому».

У своїй доповіді він також представив екуменічну діяльність УГКЦ та запропонував конкретні кроки на шляху екуменічного діалогу, інформує Департамент інформації УГКЦ.