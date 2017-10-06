Глава УГКЦ у Ватикані розповів про екуменічну місію Східних Католицьких Церков

11 жовтня 2017, 10:42 | Ватикан | 0 |   | Код для блогу |  | 

У рамках роботи Пленарної сесії Конгрегації для Східних Церков, яка проходить цими днями у Ватикані, Патріарх Святослав виступив із доповіддю про екуменічну місію Східних Католицьких Церков.

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«Досвід останніх двох століть виразно показує, що у відновленні єдності чи сопричастя Церков християни поділяються на дві категорії: тих, хто прагне єдності, і тих, хто її не хоче», − наголосив Глава УГКЦ, підсумовуючи своє звернення до учасників пленарного засідання.

«Якщо є бажання, завжди знайдуться необхідні засоби для його реалізації. Натомість, якщо такого бажання нема, наводиться низка причин – історичних, пасторальних, канонічних – для уникнення цієї єдності», − констатував Предстоятель УГКЦ.

Справжній екуменізм, на думку Блаженнішого Святослава, вимагає покори, але водночас і мужності простити і просити прощення: «Аргументи історичного минулого повинні застосовуватися виключно для того, щоб уникнути гріхів минулого в нашому  майбутньому».

У своїй доповіді він також представив екуменічну діяльність УГКЦ та  запропонував конкретні кроки на шляху екуменічного діалогу, інформує Департамент інформації УГКЦ.

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теги до статті:Екуменізм,Святослав (Шевчук),УГКЦ
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    • velovs@ukr.net | 11 жовтня 2017, 14:24

      А можно здесь как-то "засветить" ("рассекретить") этот реестр "врагов рода человеческого"?

    • Стефан | 11 жовтня 2017, 14:11

      Украина, украинский народ, как и во времена Киевской Руси, - оплот и надежда христианского мира в борьбе с врагами рода человеческого.

    • Василий Петров | 11 жовтня 2017, 13:46

      Fr. Valerii случайно не одно и тоже самое, что и velovs@ukr.net, если да, может и не имеет никакого смысла повторяться ещё раз????

    • Василий Петров | 11 жовтня 2017, 13:32

      Но Иисус, видя лукавство их, сказал: что искушаете Меня, лицемеры?Матфея 22:18. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте

    • Fr. Valerii | 11 жовтня 2017, 13:21

      Враховуючи масштаби матиматично-сексопаталогічних розрахунків дописувача "Василий Петров", які очевидно є за межами християнства, і не вписуються навіть в мусульманську доктрину, вони

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