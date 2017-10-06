- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Глава УГКЦ у Ватикані розповів про екуменічну місію Східних Католицьких Церков
11 жовтня 2017, 10:42 | Ватикан | 0 | | Код для блогу | |
У рамках роботи Пленарної сесії Конгрегації для Східних Церков, яка проходить цими днями у Ватикані, Патріарх Святослав виступив із доповіддю про екуменічну місію Східних Католицьких Церков.
«Досвід останніх двох століть виразно показує, що у відновленні єдності чи сопричастя Церков християни поділяються на дві категорії: тих, хто прагне єдності, і тих, хто її не хоче», − наголосив Глава УГКЦ, підсумовуючи своє звернення до учасників пленарного засідання.
«Якщо є бажання, завжди знайдуться необхідні засоби для його реалізації. Натомість, якщо такого бажання нема, наводиться низка причин – історичних, пасторальних, канонічних – для уникнення цієї єдності», − констатував Предстоятель УГКЦ.
Справжній екуменізм, на думку Блаженнішого Святослава, вимагає покори, але водночас і мужності простити і просити прощення: «Аргументи історичного минулого повинні застосовуватися виключно для того, щоб уникнути гріхів минулого в нашому майбутньому».
У своїй доповіді він також представив екуменічну діяльність УГКЦ та запропонував конкретні кроки на шляху екуменічного діалогу, інформує Департамент інформації УГКЦ.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
У Львові відбудеться фестиваль давнього церковного співу | 11 жовтня 2017, 13:40 | Сакральне мистецтво |
13 колективів з України, Польщі та Литви взяли участь у XVII фестивалі церковної музики у Гіжицьку | 11 жовтня 2017, 13:26 | Релігія та культура |
Патріарх Філарет став почесним доктором Національного медичного університету імені О.О.Богомольця | 11 жовтня 2017, 12:31 | Релігія та наука |
В столиці дискутували про біблійні джерела антисемітизму | 11 жовтня 2017, 12:15 | Релігія і політика |
Націоналісти не збираються захоплювати лавру на Покрову, - прес-секретар "Правого сектора" | 11 жовтня 2017, 11:38 | Релігія і політика |
Останні коментарі
- 11 жовтня 2017, 14:24
А можно здесь как-то "засветить" ("рассекретить") этот реестр "врагов рода человеческого"? |
- 11 жовтня 2017, 14:11
Украина, украинский народ, как и во времена Киевской Руси, - оплот и надежда христианского мира в борьбе с врагами рода человеческого. |
- 11 жовтня 2017, 13:46
Fr. Valerii случайно не одно и тоже самое, что и velovs@ukr.net, если да, может и не имеет никакого смысла повторяться ещё раз???? |
- 11 жовтня 2017, 13:32
Но Иисус, видя лукавство их, сказал: что искушаете Меня, лицемеры?Матфея 22:18. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте |
- 11 жовтня 2017, 13:21
Враховуючи масштаби матиматично-сексопаталогічних розрахунків дописувача "Василий Петров", які очевидно є за межами християнства, і не вписуються навіть в мусульманську доктрину, вони |
Популярні статті місяця
9 жовтня 2017, 09:12 | Світові | 11 жовтня 2017, 13:46
Через 40 років мусульмани стануть домінувати в Європі - дослідження
22 вересня 2017, 16:20 | Московський Патріархат | 5 жовтня 2017, 10:21
Патріарх Кирил заявив про свою непогрішимість: «Не згодні - на пенсію»
12 вересня 2017, 10:13 | Суспільство-дайджест | 18 вересня 2017, 13:14
Архієпископ ЄВСТРАТІЙ: «Промосковські заяви не здатні зупинити правду і логіку історії»
5 жовтня 2017, 09:36 | Суспільство-дайджест | | 8 жовтня 2017, 21:17
Митроп. Мечислав Мокшицкий: «Русская культура не чужда украинскому народу»
25 вересня 2017, 10:59 | Релігія і політика | 5 жовтня 2017, 01:52
Проросійськй митрополит УПЦ (МП) самочинно змінив свій титул
Коментарі