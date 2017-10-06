Ікону Матері Божої із Зарваниці коронує Папа у Римі

Корони для ікони Матері Божої із Марійського духовного центру в Зарваниці благословить Папа Римський Франциск у неділю, 15 жовтня, у соборі святого Петра у Римі. Згідно з програмою, Понтифік благословлятиме їх біля П’єти перед початком Літургії з нагоди канонізації трьох святих і чотирьох мучеників за віру.

Про це кореспонденту РІСУ Володимиру Морозу повідомив судовий вікарій Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ о. Роман Дутчак. Він буде одним із тих, супроводжуватиме ікону до Риму.

«Корони Папа Римський благословить для ікони Зарваницької Матері Божої, відомої як копія Петра Холодного. Цей митець написав ікону у 1922 році, коли реставрував її оригінал, – розповідає о. Р. Дутчак. – Оригінал ікони коронували 150 років тому коронами, благословенними Папою Пієм ІХ. Коронація копії, яка вже уславилася численними чудами, пов’язана з цим 150-літнім ювілеєм. Адже оригінал Зарваницької ікони Матері Божої постійно перебуває у парохіяльній церкві в Зарваниці. Натомість у повідомленнях про те, що Зарваницька ікона перебуває на тій чи іншій парохії, стосуються саме тієї реліквії, що написана Петром Холодним».

Оскільки ікона, яку коронуватимуть у Римі, багато мандрувала Україною, починаючи з 1990 року, вона зносилася. Відтак її реставрували фахівці із містечка Червоноград Львівської області, продовжує о. Р. Дутчак.

«Ми прагнули, щоб Папа особисто відвідав Марійський духовний центр у Зарваниці і двічі запрошували його. Але наразі благословення корон пройде у Римі, на площі св. Петра, у каплиці собору св. Петра, де розміщена П’єта (Пієта) авторства Мікеланджело Буонаротті, – зазначає священик. – Це відбудеться перед Літургією, яку Папа відслужить з нагоди канонізації трьох святих і чотирьох мучеників. Літургія розпочнеться о 10.00».

Відтак ікону і корони перенесуть до собору Святої Софії – Премудрості Божої УГКЦ на Via di Boccea у Римі. Там корони і прикладуть до ікони. У Святій Софії ікона перебуватиме упродовж тижня, а потім ще тиждень перебуватиме в церкві св. Сергія і Вакха УГКЦ в Римі. Загалом уже коронована ікона із Зарваниці до 27 грудня 2017 р. мандруватиме українськими храмами і парохіями Республіки Італія. Після цього реліквію повернуть до України: розмістять у спеціально облаштованому для неї з мармуру і липового дерева вівтарі у соборі Зарваницької Матері Божої Марійського духовного центру.

До слова, для перевезення ікони в Італію, цією країною і назад в Україну спеціально виготовили 120-кілограмовийй кивот. Благословення корон для ікони з України, як і Літургію у неділю, можна буде переглянути на телебаченні Ватикану.