Сьогодні Папа зустрінеться з Главами Східних Католицьких Церков, у тому числі й з Патріархом Святославом

9 жовтня 2017, 10:49 | Ватикан | 0 |   | Код для блогу |  | 

У понеділок, 9 жовтня 2017 р., Папа Франциск проведе зустріч з Патріархами та Верховними Архиєпископами, що очолюють Східні Католицькі Церкви. Про це повідомляє Конгрегація для Східних Церков, зазначаючи, що зустріч відбуватиметься у формі слухання та взаємоподілу, відповідно до стилю, впровадженого Папою Франциском також і для візитів “ad Limina”.

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Глави Східних Католицьких Церков з’їдуться до Риму для участі в пленарній зустрічі згаданої Конгрегації, що відбуватиметься від 9 до 12 жовтня на тему: «Сто років Конгрегації для Східних Церков та двадцять п’ять років Кодексу Канонів Східних Церков». Пленарна асамблея підіб’є підсумки сторічного шляху, зупиниться на питаннях, що стосуються обрання кандидатів до єпископства, управління матеріальними благами, нових юридичних структур для душпастирської опіки вірними, екуменічної місії Східних Католицьких Церков.

У середу, 11 жовтня, члени асамблеї та персонал Конгрегації візьмуть участь в загальній аудієнції зі Святішим Отцем на площі Святого Петра у Ватикані, а у четвер відбудеться спільне відзначення сторіччя Конгрегації Східних Церков та Папського Східного інституту. Його програмою передбачено візит Папи до згаданого навчального закладу та урочисте Євхаристійне богослуження в базиліці Santa Maria Maggiore. Про це повідомляє Радіо Ватикану.

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теги до статті:Святослав (Шевчук),Східні Католицькі Церкви,Франциск (Хорхе Маріо Берґольйо)
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