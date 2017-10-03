Папа Франциск запрошує молодь, незалежно від релігії, на перед-синодальну зустріч

4 жовтня 2017, 15:37 | Ватикан | 0 |   | Код для блогу |  | 

Наприкінці загальної аудієнції 4 жовтня 2017 р., Папа Франциск запросив молодь з усього світу на перед-синодальну зустріч. Про це повідомляє радіо Ватикану.

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«Хочу оголосити про те, що від 19 до 24 березня 2018 року Генеральний Секретаріат Синоду Єпископів скликає перед-синодальну зустріч, на яку запрошується молодь, що походить з різних частин світу, як католицьку, так і ту, що належить до інших християнських конфесій та інших релігій, як також невіруючих молодих людей».

Папа пояснив, що «ця ініціатива включається у шлях приготування до наступної Загальної Асамблеї Синоду Єпископів в жовтні 2018 року на тему “Молодь, віра та розпізнавання покликання”». За його словами, «йдучи цим шляхом, Церква прагне прислухатися до голосу, чутливості, віри, а також до сумнівів та критики молоді», а тому «підсумки березневої зустрічі будуть передані Синодальним Отцям».

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теги до статті:Франциск (Хорхе Маріо Берґольйо),Церква і молодь
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    Останні коментарі

    • Василий Петров | 4 жовтня 2017, 15:41

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    • enzian | 4 жовтня 2017, 12:29

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    • enzian | 4 жовтня 2017, 12:27

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    • Василий Петров | 2 жовтня 2017, 09:01

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    • Василий Петров | 1 жовтня 2017, 22:55

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