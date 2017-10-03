Папа Франциск запрошує молодь, незалежно від релігії, на перед-синодальну зустріч

Наприкінці загальної аудієнції 4 жовтня 2017 р., Папа Франциск запросив молодь з усього світу на перед-синодальну зустріч. Про це повідомляє радіо Ватикану.

«Хочу оголосити про те, що від 19 до 24 березня 2018 року Генеральний Секретаріат Синоду Єпископів скликає перед-синодальну зустріч, на яку запрошується молодь, що походить з різних частин світу, як католицьку, так і ту, що належить до інших християнських конфесій та інших релігій, як також невіруючих молодих людей».

Папа пояснив, що «ця ініціатива включається у шлях приготування до наступної Загальної Асамблеї Синоду Єпископів в жовтні 2018 року на тему “Молодь, віра та розпізнавання покликання”». За його словами, «йдучи цим шляхом, Церква прагне прислухатися до голосу, чутливості, віри, а також до сумнівів та критики молоді», а тому «підсумки березневої зустрічі будуть передані Синодальним Отцям».