Святий Престол підписав Договір про заборону ядерної зброї

Святий Престол в особі Секретаря з питань стосунків з державами, архиєпископа Пола Річарда Ґаллаґера, підписав Договір про заборону ядерної зброї, прийнятий 7 липня 2017 року наприкінці Конференції ООН з обговорення юридично зобов'язуючого документа про заборону ядерної зброї. Про це повідомляє Радіо Ватикану.

Підписання відбулося 20 вересня 2017 р., в Палаці Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку під час церемонії на високому рівні, в ході якої архиєпископ Ґаллаґер передав ратифікаційну грамоту.

Відповідно до Статті 15 (§ 1) Договору, для Святого Престолу та для держави Ватикану він набирає чинності через 90 днів після подання п'ятдесятого документу про ратифікацію, прийняття, затвердження чи приєднання.