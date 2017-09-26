Святий Престол підписав Договір про заборону ядерної зброї

28 вересня 2017, 09:34 | Ватикан | 0 |   | Код для блогу |  | 

Святий Престол в особі Секретаря з питань стосунків з державами, архиєпископа Пола Річарда Ґаллаґера, підписав Договір про заборону ядерної зброї, прийнятий 7 липня 2017 року наприкінці Конференції ООН з обговорення юридично зобов'язуючого документа про заборону ядерної зброї. Про це повідомляє Радіо Ватикану.

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Підписання відбулося 20 вересня 2017 р., в Палаці Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку під час церемонії на високому рівні, в ході якої архиєпископ Ґаллаґер передав ратифікаційну грамоту.

Відповідно до Статті 15 (§ 1) Договору, для Святого Престолу та для держави Ватикану він набирає чинності через 90 днів після подання п'ятдесятого документу про ратифікацію, прийняття, затвердження чи приєднання.

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теги до статті:Ватикан,Пол Річард Ґаллаґер,Ядерна зброя
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    • Василий Петров | 28 вересня 2017, 15:05

      Иными словами, обычное перечисление грехов пусть даже с заверениями в полном раскаянии никак не может служить основанием для священника поверить в полное раскаяние о содеянном. Для устранения

    • Василий Петров | 28 вересня 2017, 13:43

      Т.о необходимым условием для прощения грехов есть отсутствие всякой неприязни и обмана на уме у обоих в адрес каждого из них!!!!

    • Василий Петров | 28 вересня 2017, 13:32

      Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда

    • enzian | 28 вересня 2017, 12:18

      До чого тут "некомпетентність"? Тут простий виклад фактів, що підтверджують огидну сутність москвославних попів.

    • mischa | 27 вересня 2017, 18:18

      РПЦ завжди стоятиме україні на шляху створення автокефальної помісної православної церви. Але Божа воля на все.

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