У разі сексуальних злочинів проти малолітніх апеляція неможлива, - Папа

26 вересня 2017, 09:27 | Ватикан | 0 |   | Код для блогу |  | 

Абсолютну нетерпимість Церкви до сексуальних зловживань проти малолітніх підтвердив Папа Франциск на аудієнції членів Папської комісії з захисту неповнолітніх.

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Як повідомляє Радіо Ватикану, у своїй промові Папа підкреслив, що Церква занадто пізно зрозуміла існуючу проблему, а «коли усвідомлення приходить пізно, засоби для вирішення проблеми теж запізнюються». Це призводить до того, що процеси «стоять на місці», і Конгрегації віровчення доводиться звертатися за допомогою до інших фахівців.

Папа зазначив, що в разі доказу вчинених зловживань не може бути подана апеляція, і «не в силу неприязні, а просто тому, що людина, яка скоїла цей злочин, хвора: якщо вона покається й отримає прощення, то через два роки знову впаде».

З цієї причини Папа заявив, що він ніколи не підпише помилування в подібних випадках. Крім промови, Папа вручив членам Комісії текст, в якому дякує їм за виконану роботу. Він висловлює біль і сором за злочини священнослужителів і пише, що «міцно вірить в місію, присвячену найслабшим»: «Ми відчули покликання, яке, безсумнівно, виходить від нашого Господа Іісуса Христа: зробити євангельську місію захисту всіх вразливих дітей та дорослих».

Оскільки сексуальні зловживання є тяжким злочином і гріхом, Папа Франциск підтверджує зобов'язання щодо прийняття найжорсткіших заходів щодо винних. Папа підкреслює необхідність тісного співробітництва Конгрегації віровчення з Конгрегацією євангелізації народів, з тим щоб практика захисту малолітніх поширювалася і на підвідомчі їй місіонерські території. «Захист неповнолітніх є, безумовно, одним з найвищих пріоритетів Церкви нашого часу», - сказав  голова Папської комісії кардинал Шон О ' Меллі.

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теги до статті:Ватикан,Захист малолітніх,Сексуальні домагання,Франциск (Хорхе Маріо Берґольйо)
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    • Реналь Религиус | 26 вересня 2017, 13:47

      Пустишка, повна не компетентність

    • netoy_gaidamak | 26 вересня 2017, 13:13

      А денисенко з порошенком) та ти привий як ніколи! Краще б як БМО - служили Богу та людям.

    • netoy_gaidamak | 26 вересня 2017, 13:10

      Пан Єленський вже не один раз показав свою предвзятість та некомпетентність в Релігійному житті України(лавнозвісні закони та заяви в бік УПЦ), а ще й подача матеріалу від такого маргінала як пані

    • Оленка | 26 вересня 2017, 00:56

      Враження таке, наче цьому автору робити вже немає чого. А те, що Церква від держави відділена - він знає? Та хоч би Піднебесною єпархією себе назвали - вам яке діло?

    • mischa | 25 вересня 2017, 18:40

      Якщо РПЦ тіно співпрацює з путіннським режимом то яке там служіння Богу.

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