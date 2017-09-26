У разі сексуальних злочинів проти малолітніх апеляція неможлива, - Папа

Абсолютну нетерпимість Церкви до сексуальних зловживань проти малолітніх підтвердив Папа Франциск на аудієнції членів Папської комісії з захисту неповнолітніх.

Як повідомляє Радіо Ватикану, у своїй промові Папа підкреслив, що Церква занадто пізно зрозуміла існуючу проблему, а «коли усвідомлення приходить пізно, засоби для вирішення проблеми теж запізнюються». Це призводить до того, що процеси «стоять на місці», і Конгрегації віровчення доводиться звертатися за допомогою до інших фахівців.

Папа зазначив, що в разі доказу вчинених зловживань не може бути подана апеляція, і «не в силу неприязні, а просто тому, що людина, яка скоїла цей злочин, хвора: якщо вона покається й отримає прощення, то через два роки знову впаде».

З цієї причини Папа заявив, що він ніколи не підпише помилування в подібних випадках. Крім промови, Папа вручив членам Комісії текст, в якому дякує їм за виконану роботу. Він висловлює біль і сором за злочини священнослужителів і пише, що «міцно вірить в місію, присвячену найслабшим»: «Ми відчули покликання, яке, безсумнівно, виходить від нашого Господа Іісуса Христа: зробити євангельську місію захисту всіх вразливих дітей та дорослих».

Оскільки сексуальні зловживання є тяжким злочином і гріхом, Папа Франциск підтверджує зобов'язання щодо прийняття найжорсткіших заходів щодо винних. Папа підкреслює необхідність тісного співробітництва Конгрегації віровчення з Конгрегацією євангелізації народів, з тим щоб практика захисту малолітніх поширювалася і на підвідомчі їй місіонерські території. «Захист неповнолітніх є, безумовно, одним з найвищих пріоритетів Церкви нашого часу», - сказав голова Папської комісії кардинал Шон О ' Меллі.