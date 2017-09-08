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Рада кардиналів у Ватикані напрацьовує реформу Римської Курії
12 вересня 2017, 10:54 | Ватикан | 0 | | Код для блогу | |
У Ватикані 11 вересня 2017 р. розпочалося 21-ше засідання Ради Кардиналів, що триватиме до 13 вересня. Мова йде про дорадчий орган, який Папа Франциск сформував кілька місяців після початку свого понтифікату, із завданням допомагати в управлінні Церквою та проведенні реформи Римської Курії.
Про перебіг праць Ради Кардиналів розповів Радіо Ватикану секретар Ради єпископ Марчело Семераро, який очолює дієцезію Албано.
«Папа не почувається “реформатором”, і якщо він розпочав цю працю, то з огляду на те, що його до цього спонукали рекомендації, що прозвучали під час нарад перед початком Конклаву. Бачимо, що він вибрав, принаймні на початку, до складу Ради Кардиналів тих кардиналів, які очолюють дієцезії, є головами місцевих Церков на різних континентах. Тож існує цей подвійний аспект: слухання голосу місцевих Церков, щоб поступати в реформі Римської Курії», – розповів єпископ Семераро, відповідаючи далі на запитання про характерні риси цієї роботи:
«Метод праці я описав би за допомогою декількох дієслів. Насамперед, Рада Кардиналів слухає. Все розпочалося у жовтні 2013 року звітами різного характеру, що надійшли від єпископатів, дикастерій Курії та від багатьох людей, що надіслали свої зауваження. Друге дієслово: вислухавши, Рада роздумує. Роздумує над пропозиціями і над тим, як слід діяти, а тоді – перевірка. Отже, слухати, роздумати, перевірити. Далі – формулювання пропозиції для Папи, бо Рада Кардиналів не приймає рішень».
Папа присутній на слуханням, а слово, в основному, бере для того, щоб поділитися особистим досвідом з часів очолювання Буенос-Айреської дієцезії чи для того, щоб поділитися думками щодо актуальної ситуації в житті Церкви. Єрарх підкреслив, що Рада не була створена виключно для проведення реформи Курії, але, насамперед, для того, щоб співпрацювати й радити в справах, що стосуються ситуації в Церкві.
Відповідаючи на запитання про те, на якому етапі перебуває реформа Курії, єпископ Семереро сказав, що вже пройдено приблизно три четверті шляху, отож, вона добігає до завершення на рівні пропозицій для Святішого Отця.
«Думаю, що через кілька місяців цей етап буде більш-менш завершено й Папа отримає пропозиції, що стосуються всіх дикастерій, а вже до його компетенції належить приймати рішення про те, яким чином і коли впроваджувати їх в життя. На даний час Папа обрав шлях поступового втілення, проводячи своєрідні проби, оскільки під час переходу від теорії до практики існує потреба внесення поправок», – зауважив секретар Ради Кардиналів.
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