Папа Франциск сьогодні відправляється з чотириденним візитом до Колумбії

20-та Апостольська подорож Папи Франциска до Колумбії відбудеться від 6 до 10 вересня. Колумбія стане 29-тою країноб, яку Папа відвідає протягом свого понтифікату. Директор Ватиканського прес-центру Ґреґ Берк охарактеризував цю подорож як візит з метою звіщення Євангелія, а не політичний. Про це інформує радіо Ватикану.

Після блаженного Павла VI в 1968 році та святого Івана Павла ІІ в 1986,Папа Франциск буде третім Наступником святого Петра, що ступить на землю цієї латиноамериканської країни.

Гасло подорожі «Зробімо перший крок» вказує на процес примирення, який триває в країні, що понад 50 років була свідком війни між урядовими військами та революційними збройними силами Колумбії (Farc). Після років жорстокого насильства, переговорів, референдуму та парламентських слухань, цей процес привів до підписання мирних угод.

Святіший Отець відвідає чотири міста: столицю Боґоту, Вільявісенсіо, Меделін та Картахену. Кожен з цих етапів, згідно з пропозицією місцевої єпископської конференції, матиме свою окрему тему: ремісники миру та захисники життя; примирення з Богом, колумбійцями й природою; християнське життя, як учнівство і розпізнавання покликання; гідність і права людини.

Папа прибуде до Боґоти ввечері, 6 вересня, після понад 12-годинної повітряної подорожі. В столичному міжнародному аеропорту відбудеться церемонія привітання за участю Глави Держави, після чого Святіший Отець від’їде до Апостольської Нунціатури. Передбачається, що під час проїду вулицями панорамним автомобілем його вітатимуть коло 700 тисяч колумбійців та паломників з інших країн.

У безпосередні події Апостольської подорожі Папа включиться у четвер, 7 вересня. Насамперед, він здійснить візит ввічливості до Глави Держави, а в президентському палаці відбудеться зустріч з представниками влади й дипломатичного корпусу. Наступною зупинкою буде катедральний собор Непорочного Зачаття, де Папа помолиться перед образом Пресвятої Богородиці з Чікінкірà, Небесної Покровительки Колумбії, та поблагословить вірних з балкону архиєпископського палацу, де також відбудеться зустріч з єпископатом. Далі Глава Католицької Церкви відвідає осідок Ради Єпископатів Латинської Америки та Карибського регіону, де зустрінеться з її виконавчим комітетом, а пополудні відслужить Святу Месу в парку Сімона Болівара. На порозі Апостольської Нунціатури він привітається з дітьми, похилими віком та особами з особливими потребами.

У п’ятницю, 8 вересня, Папа перебуватиме в місті Вільявісенсіо, розташованому на південь від Боґоти. День розпочнеться Святою Месою, під час якої він проголосить блаженними двох колумбійських мучеників: єпископа Хесуса Еміліо Харамільйо Монсальве та священика Педро Марію Раміреса Рамоса. Пополудні запланований великий молитовний захід в наміренні загальнонаціонального примирення. Згідно з виразним бажанням Папи, ця зустріч матиме літургійний характер. У заходах візьмуть участь як жертви насильства, так і колишні бойовики. Опісля в «Парку Засновників» Святіший Отець помолиться біля хреста, встановленого як символ національного примирення, та посадить дерево, як символ примирення з природою, оскільки ці терени є воротами Амазонії. Ввечері, повернувшись до Боґоти, на порозі нунціатури Святіший Отець привітається з представниками жертв насильства, військових, правоохоронців та колишніх партизанів.

У суботу, 9 вересня, Папа перебуватиме в Меделіні, другому за кількістю населення місті після Боґоти. Він відслужить Святу Месу в аеропорту, де свого часу служив також і святий Іван Павло ІІ. Далі Святіший Отець відвідає осередок святого Йосифа для дітей сиріт та тих, які перебувають у важких обставинах. На стадіоні «Макарена» відбудеться зустріч з богопосвяченими особами, священиками, семінаристами та їхніми родичами. Священики, богопосвячені особи та подружні пари, що відзначають золоті та срібні ювілеї свячень, обітів чи шлюбу, привітають Папу під час прибуття до нунціатури.

Останнім містом, яке відвідає Глава Католицької Церкви, буде Картахена на півночі країни, куди він прибуде у неділю, 10 вересня, вранці. На площі Святого Франциска Святіший Отець поблагословить наріжні камені майбутнього закладу для безхатченків та осередку «Таліта Кум», мережі, яка бореться проти торгівлі людьми та визискування. Далі Наступник святого Петра відвідає санктуарій святого Педро Клавера, іспанського єзуїта-місіонера, який захищав права рабів та помер у цьому місті. Там Папа матиме зустріч зі своїми співбратами-єзуїтами, що прибудуть з усієї країни. Заключною подією стане Свята Меса в Картахенському порту, після якої Святіший Отець від’їде до аеропорту, звідки відлетить до Риму.