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1 вересня – День молитви за створіння
31 серпня 2017, 11:18 | Ватикан | 0 | | Код для блогу | |
1 вересня – День молитви за створіння», – пригадав Папа Франциск наприкінці загальної аудієнції у середу, 30 серпня 2017 р.
«З цієї нагоди я разом з дорогим братом Варфоломыэм, Вселенським Константинопольським Патріархом, приготували спільне послання. У ньому ми заохочуємо всіх зайняти шанобливе та відповідальне наставлення щодо створіння. Крім того, ми звертаємося із закликом до тих, які займають впливові посади, прислухатися до волання землі та волання бідних, які найбільше страждають від наслідків порушення екологічної рівноваги». Про це повідомляє Радіо Ватикану.
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