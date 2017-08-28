Папа Франциск після Колумбії відвідає М’янму та Бангладеш

29 серпня 2017, 10:43 | Ватикан | 0 |   | Код для блогу |  | 

Папа Франциск наприкінці осені відвідає М’янму і Бангладеш. Про це у понеділок, 28 серпня 2017 р., повідомляє Радіо Ватикану. 

Директор Ватиканського прес-центру Ґреґ Берк поширив наступну заяву:

«Приймаючи запрошення відповідних Глав Держав та Єпископів, Його Святість Папа Франциск здійснить Апостольську Подорож до М’янми від 27 до 30 листопада 2017 р., відвідуючи міста Янґон і Найп’їдо, та до Бангладеш від 30 листопада до 2 грудня, відвідуючи місто Даку. Програму буде оприлюднено пізніше».

А вже наступного тижня Понтифік прибуде в Колумбію і відвідає чотири міста.

Президент країни Хуан Мануель Сантос вже оглянув один з трьох автомобілів, на яких римський Понтифік буде подорожувати по країні.

«Ми готові вітати Святішого Отця. Колумбія готова. І я запрошую всіх колумбійців відвідати місця візиту Папи Франциска і зробити разом перший крок на шляху до цього примирення і любові, яка дозволить нам побудувати кращу країну», – сказав колумбійський лідер.

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теги до статті:Ватикан,Франциск (Хорхе Маріо Берґольйо)
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    Останні коментарі

    • Василий Петров | 29 серпня 2017, 16:20

      Бабло рулит.

    • enzian | 29 серпня 2017, 16:12

      Виправданням такої поведінки "священника" не може бути жодна причина.

    • Тарасій | 29 серпня 2017, 15:52

      А журналісти перепитали у священика причину. На то вони і професіонали, щоби виясняти суть проблеми, а не чекати на офіційні короткі описи. Зрештою, що вас переконувати, якщо СПЖ ваше джерело.

    • Pavel Kovalchuk | 29 серпня 2017, 15:44

      Щодо причини, оф. на сайті УПЦ КП про причину жодного слова не сказано, що ж виходить для ЗМІ одна версія, а для "патріарха" інша, чи може насправді все не так як розкручують в

    • Тарасій | 29 серпня 2017, 15:40

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