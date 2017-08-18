У небі над Ватиканом помічено невідомий безпілотник

27 серпня 2017, 11:45 | Ватикан | 0 |   | Код для блогу |  | 

Над столицею Святого Престолу, містом-державою Ватиканом, помічено невідомий безпілотний літальний апарат (дрон). Про це повідомляє італійський ресурс RaiNews, інформує 112.

У зв'язку з тим, що повітряний простір над Ватиканом є безпілотної зоною після низки терактів в Європі, для перехоплення дрона було піднято вертоліт.

Пілоти переслідували безпілотник впродовж його польоту, аж до посадки на даху одного з сільських будинків в передмісті Риму.

Літальний апарат узяли на обстеження, але поки що не вдалося знайти ні власника дрону, ні пульт, з якого він управлявся.

Хвилювання служби безпеки цілком зрозумілі: раніше повідомлялося, що терористи ІДІЛ розмістили в Мережі ролик, де погрожують в адресу Папи Франциска.

Система Orphus
теги до статті:,Ватикан
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • 13moiseev | 27 серпня 2017, 12:30

      Похоже на обычную беллетристику для поиска новых сенсаций, и как пример нынешняя работа кирила и папы. Вот ведь незадача, что для подтверждения всего "написанного и правдивого" нужно было

    • Гриша Котенко | 27 серпня 2017, 10:48

      так пукін кругом розказує шо його до таких притягує особливо у бані

    • Василий Петров | 27 серпня 2017, 00:21

      Ещё вчера и все без исключения культовые сооружения независимо от принадлежности и конфессии надо передать в пользование общинам в т.ч. вместе со всем честно награбленным нелёгким

    • enzian | 26 серпня 2017, 15:55

      Справді, після закінчення терміну оренди треба обов'язково відібрати Почаївську лавру у москвославних псів.

    • Василий Петров | 25 серпня 2017, 21:14

      Итак, волки в овечьей шкуре это наши т.н. духовные отцы, которые требуют от нас немедленного, полного, всецелого и безоговорочного повиновения себе через церковную традицию вкушения в церкви хлеба и

    Популярні статті місяця