Ватикан стурбований через ролик ІДІЛ з погрозами на адресу Папи Франциска

27 серпня 2017, 11:33 | Ватикан | 0 |   | Код для блогу |  | 

Офіційний представник Святого Престолу П'єтро Паролін висловив стурбованість роликом, в якому терористичне угрупування "Ісламська держава" називає своєю наступною мішенню Папу Римського. Про це пише Daily News, інформує телеканал 112.

"Державний секретар кардинал П'єтро Паролін, офіційний представник Святого Престолу, заявив журналістам в суботу, що днем ​​раніше він побачив відео, яке вказує на те, що Папа є мішенню бойовиків", - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, нещодавно на своєму каналі в Telegram ісламісти розмітили відео, після перегляду якого складається враження про те, що Італія є наступною метою їх атак.

За словами Пароліна, ролик не може не викликати занепокоєння, в першу чергу через ненависть, яка ллється з ролика. Але Ватикан не буде вводити додаткових заходів безпеки, яка і без того перебуває на високому рівні.

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теги до статті:Ватикан,Франциск (Хорхе Маріо Берґольйо)
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    Останні коментарі

    • 13moiseev | 27 серпня 2017, 12:30

      Похоже на обычную беллетристику для поиска новых сенсаций, и как пример нынешняя работа кирила и папы. Вот ведь незадача, что для подтверждения всего "написанного и правдивого" нужно было

    • Гриша Котенко | 27 серпня 2017, 10:48

      так пукін кругом розказує шо його до таких притягує особливо у бані

    • Василий Петров | 27 серпня 2017, 00:21

      Ещё вчера и все без исключения культовые сооружения независимо от принадлежности и конфессии надо передать в пользование общинам в т.ч. вместе со всем честно награбленным нелёгким

    • enzian | 26 серпня 2017, 15:55

      Справді, після закінчення терміну оренди треба обов'язково відібрати Почаївську лавру у москвославних псів.

    • Василий Петров | 25 серпня 2017, 21:14

      Итак, волки в овечьей шкуре это наши т.н. духовные отцы, которые требуют от нас немедленного, полного, всецелого и безоговорочного повиновения себе через церковную традицию вкушения в церкви хлеба и

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