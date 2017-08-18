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Ватикан стурбований через ролик ІДІЛ з погрозами на адресу Папи Франциска
27 серпня 2017, 11:33 | Ватикан | 0 | | Код для блогу | |
Офіційний представник Святого Престолу П'єтро Паролін висловив стурбованість роликом, в якому терористичне угрупування "Ісламська держава" називає своєю наступною мішенню Папу Римського. Про це пише Daily News, інформує телеканал 112.
"Державний секретар кардинал П'єтро Паролін, офіційний представник Святого Престолу, заявив журналістам в суботу, що днем раніше він побачив відео, яке вказує на те, що Папа є мішенню бойовиків", - сказано в повідомленні.
Згідно з повідомленням, нещодавно на своєму каналі в Telegram ісламісти розмітили відео, після перегляду якого складається враження про те, що Італія є наступною метою їх атак.
За словами Пароліна, ролик не може не викликати занепокоєння, в першу чергу через ненависть, яка ллється з ролика. Але Ватикан не буде вводити додаткових заходів безпеки, яка і без того перебуває на високому рівні.
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