Папа Римський закликав допомагати мігрантам та біженцям

Папа Римський закликав усіх людей доброї волі надавати всебічну допомогу мігрантам і біженцям у спеціальному посланні, текст якого був оприлюднений Святим престолом.

Як повідомляють "РИА Новости", папське послання з нагоди Всесвітнього дня мігранта та біженця, який відзначатиметься 14 січня 2018 року, Франциск закликав: "Брати, захищати, заохочувати й інтегрувати мігрантів і біженців". Послання Пап и оприлюднив Ватикан 21 серпня.

У посланні детально роз'яснюється, що глава Римо-Католицької Церкви мав на увазі під кожним з чотирьох понять. Так, "брати", на його думку, означає "перш за все, дати мігрантам і біженцям більш широкі можливості для надійного та легального в'їзду в країни, куди вони направляються. Він пропонує вжити заходів щодо спрощення видачі в'їзних віз з гуманітарних мотивів і для возз'єднання сімей, а також запровадити спеціальні візи для людей, які втікають через конфлікти в сусідні країни.

Говорячи про значення слова "захищати", Папа пояснив, що має на увазі цілий ряд акцій з захисту прав та гідності мігрантів та біженців, незалежно від їх міграційного статусу", в тому числі, надання їм свободи пересування в межах приймаючої країни, а також забезпечення можливості працювати й доступу до систем пенсійного забезпечення та медичного обслуговування.

У документі йдеться, що за всіма дітьми мігрантів повинно визнаватися громадянство тієї країни, де вони народилися. Під "заохоченням" мігрантів Папа Римський передбачає створення умов для їх реалізації за межами батьківщини як особистостей у всіх вимірах, включаючи релігійне.

Зокрема, він закликав надавати їм допомогу в оволодінні іноземними мовами, сприяти возз'єднанню сімей і оточувати особливою турботою неповнолітніх біженців. Пояснюючи сенс слова "інтегрувати", Папа Франциск зробив акцент на "можливості міжкультурного збагачення", вказавши, що інтеграція не є асиміляцією.

На його думку, мова йде про тривалий процес, що дозволяє формувати нові суспільства та нові культури. Для прискорення цього процесу слід звільнити мігрантам від економічних, лінгвістичних та інших перепон, зазначається в посланні.

Європа переживає найсерйознішу з часів Другої світової війни міграційну кризу, що викликана в першу чергу через збройні конфлікти й гострі економічні проблеми в країнах Африки і Близького Сходу. В кінці липня Міжнародна організація з міграції (IOM) повідомила, що кількість мігрантів, які прибули з початку цього року морським шляхом в Європу, вже перевищила 111 тисяч осіб.