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Діти нагородили Папу Франциска орденом посмішки
4 серпня 2017, 09:38 | Ватикан | 0 | | Код для блогу | |
Папа Франциск став 1000-м лауреатом дитячої нагороди і офіційно визнаний капітулою Ордену "Другом Дітей". Номінували його діти з польського міста Глогов, яких підтримали осередки капітули у різних куточках світу.
Особливість нагородження ще й в тому, що папа Франциск зазвичай не приймає нагороди і нічого не чіпляє на свою сутану. А тут погодився, щоб 9-тилітній Мілош причепив медаль до його пелерини.
Сам орден посмішки присуджується з 1968 року відомим людям, які приносять дітям радість. Ініціатива про присудження ордена повинна виходити від людей, які не досягли повноліття. Під час церемонії вручення кавалер ордена зобов`язаний з посмішкою випити склянку лимонного соку. Цього разу цей ритуал упустили.
Серед нагороджених Орденом Посмішки - Мати Тереза Калькутська, єпископ Антоній Длугош, о. Ян Твардовський, Туве Янссон, Астрід Ліндгрента ін. Про це інформує прес-служба Львівської діє цезії РКЦ.
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