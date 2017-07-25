Держсекретар Ватикану поїде до Москви: говоритиме і про Україну

«Їду до Росії, як співробітник Папи. Як співробітник того, хто бажає будувати мости, щоб у світі зростала здатність взаєморозуміння й діалогу. Для будування атмосфери й середовища справедливості та миру», – сказав кардинал П’єтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, коментуючи запланований на серпень візит до Російської Федерації, й зазначаючи: «Я піддамся проводові Святого Духа».

Цими думками один з найближчих співробітників Папи поділився в інтерв’ю в рамках спеціальної передачі італійського телеканалу «Rai Vaticano», що має назву «Франциск – Папа діалогу». «У випадку Росії, – пояснює кардинал Паролін, – будувати мости означає розвивати існуючі двосторонні стосунки, які заторкують життя Католицької Церкви та діалог з Православною Церквою. Але буде неможливо обминути контексту міжнародних стосунків, в яких Росія присутня дуже активно, як от тема Близького Сходу й Сирії чи України, країни, яку я відвідав минулого року».

Зупиняючись на дипломатичній діяльності Святого Престолу, яку, на його думку, Папа бажає бачити «включеною у дійсність цього світу», в якому необхідно «трудитися на користь миру, справедливості й розвитку», Державний Секретар Святого Престолу наголошує, що «діалог означає зустріч, взаємопізнання та зрозуміння. Це означає поставити себе на місце іншого, зрозуміти його точку зору. Віднайти сфери збігу та співпраці». Про це повідомляє Радіо Ватикану.