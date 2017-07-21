Відбудовувати зруйнований Донбас допоможе Ватикан

22 липня 2017, 18:33 | Ватикан | 0 |   | Код для блогу |  | 

Комітет Папи Римського виділив на проекти з відновлення понівеченого війною Сходу України півмільйона євро.Про це повідомляє 24tv.ua.

Гроші, зокрема, підуть на медичну допомогу переселенцям, відбудову дитячих таборів у зоні АТО, а також відновлення опалення в дитсадках і школах.

Загалом, за оцінками уряду, на те, щоб повністю відбудувати інфраструктуру, житлові будинки і підприємства Донбасу потрібно близько 15 мільярдів доларів.

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теги до статті:,Акція "Папа для України",Ватикан
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    Останні коментарі

    • Оленка | 22 липня 2017, 19:11

      Пішла до вікіпедії. ось що маємо: "Громадя́нська війна́ — військова боротьба за владу між громадянами одного суспільства чи країни" і далі читаємо "Громадянська війна в Іспанії

    • Оленка | 22 липня 2017, 19:07

      Дякую! Як ковток свіжої води!

    • enzian | 22 липня 2017, 15:53

      Президенту і прем'єру варто взяти участь у святкуванні. Але не з москвославними колаборантами.

    • netoy_gaidamak | 22 липня 2017, 10:41

      Стара інфа, і на рахунок Сумської епархії помилка - СБУ принесло свої вибачення. Так що варто ретельніше шукати інформацію.

    • enzian | 21 липня 2017, 18:52

      Вони не говорять, вони читають те, що напише Москва.

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