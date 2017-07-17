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Твіттер Папи б'є рекорди популярності
19 липня 2017, 10:40 | Ватикан | 0 | | Код для блогу | |
Папський акаунт в Твіттері @Pontifex, що ведеться 9-ма мовами, вже має понад 35 мільйонів підписників (з них понад 13 млн іспанською мовою і понад 11 млн – англійською).
Варто зазначити, що впродовж останнього місяця зріст кількості читачів був дуже стрімким.
Цей акаунт створив ще 5 років тому (3 грудня 2012 р.) Папа Бенедикт XVI.
Впродовж двох років, а саме від 19 березня 2015 року, Франциск присутній і в соцмережі Інстаграм. Кількість підписників акаунту @Franciscus зараз перевищує 4 мільйони. Про це інформує «Slovo Today».
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