Ватикан дав вказівки, яким має бути хліб та вино для звершення Євхаристії

У Ватикані 8 липня 2017 р. оприлюднено циркуляр Конгрегації Божественного культу й дисципліни Святих Тайн щодо хліба й вина, призначених для служіння Пресвятої Євхаристії.

Провід Конгрегації пояснює, що в той час, як донедавна приготуванням хліба й вина для Служби Божої на загал займалися певні чернечі спільноти, то тепер їх купується навіть у супермаркетах чи через інтернет. Тож аби не залишалося сумнівів щодо дійсності євхаристійної матерії, автори листа заохочують ієрархів поширювати відповідні вказівки.

Насамперед, вони повинні пригадувати священикам про відповідальність за те, щоб перевіряти постачальників хліба й вина, аби вони були придатними для служіння Євхаристії.

Єпископи також повинні повідомляти виробників про приписи щодо хліба й вина та вимагати їх абсолютного дотримання. Отож, хліб, що використовується для безкровної Жертви, повинен бути «прісним, виключно пшеничним та свіжим, аби не було жодної загрози зіпсуття». Це означає, що приготований з інших зернових, чи з борошна, змішаного настільки, що не може вважатися «пшеничним», не становить дійсну матерію для служіння Пресвятої Євхаристії. «Серйозним зловживанням» названо додавання інших речовин, як цукор, мед чи фрукти. Підкреслюється також, що приготуванням гостій повинні займатися особи, які вирізняються порядністю, є спеціалістами в цій ділянці та мають необхідні засоби.

Щодо вина, то пригадується, що воно повинно бути «природним, виноградним, непідробленим, не зіпсованим і не змішаним з іншими речовинами». Слід пильнувати, аби воно зберігалося в належних умовах і не перетворилося в оцет. Абсолютно заборонено використовувати вино, щодо походження і справжності якого існують сумніви. Адже впевненість щодо матерії належить до умов дійсності Святої Тайни.

Далі провід Конгрегації Божественного Культу пригадує пояснення Конгрегації Віровчення щодо використання хліба з низьким вмістом клейковини (глютену) та виноградного сусла (мусту, отриманого пресування свіжого винограду). Йдеться про приписи, які стосуються людей, що задля серйозних причин не можуть споживати звичайного хліба чи ферментованого вина. Ординарії уповноважені надавати окремі дозволи для священиків чи окремих вірних для їх вживання.

В цій інструкції зазначається, що гостії, повністю позбавлені клейковини, не є дійсною матерією для звершення Євхаристії. Допускається використання частково позбавленого клейковини хліба, в якому її вміст є достатнім для випічки без необхідності додавати сторонні речовини, і для приготування якого не доводиться вдаватися до заходів, які змінюють природу хліба. Придатним для служіння Євхаристії є муст, свіжий чи законсервований таким чином, аби запобігати ферментації, не змінюючи його природи. Зазначається, що види, приготовані з генетично модифікованих організмів вважаються дійсними для звершення Євхаристії.

Циркуляр Конгрегації Дисципліни Святих Тайн наголошує на тому, що ті, хто виготовляє хліб та вино для Святої Меси, повинні усвідомлювати, що плід їхньої праці призначений для звершення Євхаристійної Жертви, що вимагає від них порядності, відповідальності та компетентності. З метою дотримання загальних правил, ієрархи можуть встановляти додаткові домовленості та конкретні вказівки на рівні Єпископської Конференції.

Вказано, що бажано призначати особи, які контролюватимуть якість євхаристійних видів та їх належне приготування виробниками чи відповідне зберігання і розповсюдження, наприклад, дбаючи про належне ставлення в точках продажу до речей, призначених для звершення Євхаристії. Про це повідомляє Радіо Ватикану.