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Кардинал Леонардо Сандрі з пастирським візитом відвідає Україну
3 липня 2017, 16:02 | Ватикан | 1 | | Код для блогу | |
Від 11 до 17 липня триватиме пастирський візит до України кардинала Леонардо Сандрі, префекта Конгрегації для Східних Церков. У програмі візиту, який є жестом любові Папи Франциска до Української Греко-Католицької Церкви, заплановано низку подій у Києві, Харкові, Краматорську, Слов’янcьку, Івано-Франківську, Зарваниці та Львові.
Зокрема, 11 липня в Києві кардинал Леонардо помолиться на Майдані біля хреста та відвідає Музей Голодомору. У день свята Святих верховних апостолів Петра і Павла, 12 липня, гість із Ватикану візьме участь в Архиєрейській Літургії в Патріаршому соборі Воскресіння Христового, а також вшанує пам'ять покійного Блаженнішого Любомира, Архиєпископа-емерита УГКЦ, молитвою в крипті Патріаршого собору. Тоді він поспілкується із журналістами в студії «Живого ТБ» в Києві та відвідає Київську Трьохсвятительську семінарію в Княжичах.
Того ж дня, 12 липня, у Харкові префект Конгрегації зустрінеться із владикою Василем (Тучапцем), Екзархом Харківським, та ознайомиться із соціальним служінням в екзархаті, зокрема відвідає БФ «Карітас-Харків». Наступного дня, 13 липня, кардинал візьме участь в Архиєрейській Божественній Літургії та Чині освячення нижнього храму й надбанних хрестів собору УГКЦ у Харкові, які очолить Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав. Також він зустрінеться із душпастирями Харківського екзархату.
14 липня кардинал Сандрі перебуватиме в Краматорську, де в храмі Святого пророка Іллі візьме участь в Архиєрейській Божественній Літургії. Він також зустрінеться із владикою Степаном (Меньком), Екзархом Донецьким, та священиками екзархату. Крім цього, префект ознайомиться із діяльністю БФ «Карітас-Краматорськ». Цього дня представник Ватикану відвідає греко-католицьку громаду в Слов’янську та поспілкується із переселенцями.
15 липня високий гість відвідає Івано-Франківську духовну семінарію та поспілкується із владикою Володимиром (Війтишиним), Архиєпископом і Митрополитом Івано-Франківським.
15-16 липня кардинал Сандрі візьме участь у заходах та богослужіннях у рамках Всеукраїнської прощі до Зарваниці. Крім того, відвідає Музей Патріарха Йосифа Сліпого в Заздрості.
В останні дні візиту, 16-17 липня, префект Конгрегації для Східних Церков помолиться в крипті собору Святого Юра у Львові та перебуватиме в Митрополичих палатах. Про цн повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
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- 3 липня 2017, 17:12| Коментувати коментар
Який "пастирський візит"?! Леонардо Кардинал Сандрі ніякий 'пастир' для УГКЦ, навіть брати до уваги що він префект Конгрегації проти - пробачте, 'для' Східних Церков.
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- 3 липня 2017, 17:12
Який "пастирський візит"?! Леонардо Кардинал Сандрі ніякий 'пастир' для УГКЦ, навіть брати до уваги що він префект Конгрегації проти - пробачте, 'для' Східних Церков. |
- 3 липня 2017, 09:27
Не так само. Бо УРСР була принаймні окремим членом ООН, з окремим правом голосу. Звичайно, всім зрозуміло, для чого так було зроблено, але факт є фактом: в списках числилась окремо і право голосу |
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