Папа призначив Адміністратора Пармської греко-католицької єпархії

У Ватикані 24 червня 2017 р повідомлено про те, що Папа Франциск призначив Апостольським Адміністратором вакантного осідку Пармської греко-католицької єпархії у США владику Мілана Лаха, ТІ, дотеперішнього єпископа-помічника Пряшівської архиєпархії Греко-Католицької Церкви Словаччини. Про це інформує Радіо Ватикану.

Згадана єпархія входить до Піттсбургської Митрополії візантійського обряду в США, що об’єднує вірних, які належать до мукачівської греко-католицької традиції, започаткованої Ужгородською Унією 1646 року. Пармська єпархія була заснована 1969 року, а вакантною стала у травні 2016 року після зречення її четвертого Єпарха владики Джона Майкла Кудріка.

Владика Мілан народився в місцевості Кежмарок на теренах Пряшівської архиєпархії. Після навчання на греко-католицькому пряшівському факультеті, вступив до новіціяту Отців Єзуїтів, пізніше продовжив навчання на Богословському факультуті Трнавського університету.

Священичі свячення отримав 2001 року в Кошицях. 2009 року захистив докторат з богослов’я в Папському Східному Інституті, а перебуваючи в Римі, виконував служіння духівника Папської Колегії «Руссікум».

Повернувшись до Словаччини, був Віце-деканом Богословського факультету Трнавського університету, доки 19 квітня 2013 р. у Ватикані було повідомлено про те, що Святіший Отець призначив його єпископом-помічником Пряшівської архиєпархії ГКЦ в Словаччині.

Єпископські свячення отримав 1 червня того ж року з рук Пряшівського митрополита архиєпископа Яна Баб’яка, ТІ.