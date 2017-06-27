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Папа призначив Адміністратора Пармської греко-католицької єпархії
29 червня 2017, 09:38 | Ватикан | 0 | | Код для блогу | |
У Ватикані 24 червня 2017 р повідомлено про те, що Папа Франциск призначив Апостольським Адміністратором вакантного осідку Пармської греко-католицької єпархії у США владику Мілана Лаха, ТІ, дотеперішнього єпископа-помічника Пряшівської архиєпархії Греко-Католицької Церкви Словаччини. Про це інформує Радіо Ватикану.
Згадана єпархія входить до Піттсбургської Митрополії візантійського обряду в США, що об’єднує вірних, які належать до мукачівської греко-католицької традиції, започаткованої Ужгородською Унією 1646 року. Пармська єпархія була заснована 1969 року, а вакантною стала у травні 2016 року після зречення її четвертого Єпарха владики Джона Майкла Кудріка.
Владика Мілан народився в місцевості Кежмарок на теренах Пряшівської архиєпархії. Після навчання на греко-католицькому пряшівському факультеті, вступив до новіціяту Отців Єзуїтів, пізніше продовжив навчання на Богословському факультуті Трнавського університету.
Священичі свячення отримав 2001 року в Кошицях. 2009 року захистив докторат з богослов’я в Папському Східному Інституті, а перебуваючи в Римі, виконував служіння духівника Папської Колегії «Руссікум».
Повернувшись до Словаччини, був Віце-деканом Богословського факультету Трнавського університету, доки 19 квітня 2013 р. у Ватикані було повідомлено про те, що Святіший Отець призначив його єпископом-помічником Пряшівської архиєпархії ГКЦ в Словаччині.
Єпископські свячення отримав 1 червня того ж року з рук Пряшівського митрополита архиєпископа Яна Баб’яка, ТІ.
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