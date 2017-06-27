Папа призначив Адміністратора Пармської греко-католицької єпархії

29 червня 2017, 09:38 | Ватикан | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Ватикані 24 червня 2017 р повідомлено про те, що Папа Франциск призначив Апостольським Адміністратором вакантного осідку Пармської греко-католицької єпархії у США владику Мілана Лаха, ТІ, дотеперішнього єпископа-помічника Пряшівської архиєпархії Греко-Католицької Церкви Словаччини. Про це інформує Радіо Ватикану.

Згадана єпархія входить до Піттсбургської Митрополії візантійського обряду в США, що об’єднує вірних, які належать до мукачівської греко-католицької традиції, започаткованої Ужгородською Унією 1646 року. Пармська єпархія була заснована 1969 року, а вакантною стала у травні 2016 року після зречення її четвертого Єпарха владики Джона Майкла Кудріка.

Владика Мілан народився в місцевості Кежмарок на теренах Пряшівської архиєпархії. Після навчання на греко-католицькому пряшівському факультеті, вступив до новіціяту Отців Єзуїтів, пізніше продовжив навчання на Богословському факультуті Трнавського університету.

Священичі свячення отримав 2001 року в Кошицях. 2009 року захистив докторат з богослов’я в Папському Східному Інституті, а перебуваючи в Римі, виконував служіння духівника Папської Колегії «Руссікум».

Повернувшись до Словаччини, був Віце-деканом Богословського факультету Трнавського університету, доки 19 квітня 2013 р. у Ватикані було повідомлено про те, що Святіший Отець призначив його єпископом-помічником Пряшівської архиєпархії ГКЦ в Словаччині.

Єпископські свячення отримав 1 червня того ж року з рук Пряшівського митрополита архиєпископа Яна Баб’яка, ТІ.

Система Orphus
теги до статті:ГКЦ Словаччини,Мілан Лах,Словаччина
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • enzian | 29 червня 2017, 12:01

      "УПЦ МП" у всьому світі визнають приблизно так само, як до 1991 р. визнавали "Українську РСР".

    • Ігор Мицько | 27 червня 2017, 19:29

      Дочитуйте документи. Православні вбили радикала Кунцевича за знущання над ними.

    • Fr. Valerii | 26 червня 2017, 22:40

      Не існує ніяких "документів". Натомість є історичний факт, що Св. Йосафата вбили т. зв. православні, противники унії з Римо Католицькою Церквою, підбурювані їхніми схизматицькими

    • Ігор Мицько | 26 червня 2017, 10:47

      "прославився пасторською діяльністю за єдність християн" Ага, почитайте-но документи, як він "пасторсько" діяв у Вільнюсі.

    • enzian | 25 червня 2017, 20:55

      До церкви ходять не до того, щоб вивчати "церковнослов'янські слова і вирази", а щоб прилучатися до Бога. І найкраще це робити за допомогою рідної живої мови.

    Популярні статті місяця