Папа Франциск надав церковне сопричастя новобраному Главі Мелхітської ГКЦ

Синод Єпископів Мелхітскої Греко-Католицької Церкви, що зібрався у Бейруті, столиці Лівану, обрав новим Антіохійським патріархом Мелхітської ГКЦ Джозефа Абсі, титулярного архиєпископа Тарсу, куріального архиєпископа патріаршої курії в Дамаску. Він взяв ім’я Юссеф Абсі.

22 червня 2017 року у Ватикані повідомлено про те, що Папа Франциск надав «Ecclesiastica Communio» (церковне сопричастя) Блаженнішому Юссефу Абсі, якого 21 червня 2017 р. Синод Єпископів канонічно обрав Антіохійським Патріархом Мелхітської ГКЦ.

Новий Глава Мелхітської Греко-Католицької Церкви народився 20 червня 1946 року в Дамаску. Вступив до Товариства Місіонерів Святого Павла, де прийняв ієрейські свячення 6 травня 1973 року. Здобув вищі студії з філософії та богослов’я, докторат з музичних наук та візантійського іконопису. Займався викладацькою діяльністю, а архиєрейське служіння здійснює від 2001 року.

Виборчий Синод Єпископів був скликаний після того, як 6 травня 2017 р. було повідомлено про те, що Папа Франциск прийняв зречення, подане тодішнім Главою Мелхітської Греко-Католицької Церкви Блаженнішим Григорієм ІІІ Лахамом.

Мелхітська Греко-Католицька Церква, що нараховує понад півтора мільйони вірних, об’єднує католиків візантійського обряду, що проживають на теренах давніх Антіохійського, Єрусалимського та Олександрійського Патріархатів, а також у діаспорі. Осідок її Глави розташований в столиці Сирії місті Дамаску, а його офіційний титул звучить Патріарх Антіохії та всього Сходу, Олександрії та Єрусалиму.