У Ватикані хочуть відлучати від Церкви мафіозі і корупціонерів

Одним з підсумків Міжнародних дебатів про корупцію, які відбулися у Ватикані, стало рішення поглибити на рівні канонічної доктрини і дисципліни Церкви питання щодо відлучення від Церкви корупціонерів і членів мафіозних угруповань.

У дебатах брали участь близько 50 осіб: судді, єпископи, представники ватиканських установ, ООН, різних правозахисних організацій, а також жертви організованої злочинності, журналісти і дипломати, повідомляє Радіо Ватикану.

Учасники підкреслили, що мафія – це не тільки правове питання, а й питання культури. «Ми хочемо заявити, що ні в якому разі неприпустимо розтоптувати, заперечувати гідність людини і ставити їй перешкоди», – пояснив префект Департаменту служіння цілісному розвитку кардинал Пітер Тарксон, підкреслюючи, що Департамент покликаний захищати повагу до гідності людини і привертати загальну увагу до цього питання.

«Корупція подібна хробакові, який проникає в процес розвитку бідних і багатих країн, руйнуючи зв'язок між установами і людьми. Таким чином, ми намагаємося створити менталітет, культуру боротьби з корупцією заради загального блага», – зазначив секретар Департаменту монсеньйор Сільвано Марія Томазі.