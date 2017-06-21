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У Ватикані хочуть відлучати від Церкви мафіозі і корупціонерів
22 червня 2017, 10:15 | Ватикан | 0 | | Код для блогу | |
Одним з підсумків Міжнародних дебатів про корупцію, які відбулися у Ватикані, стало рішення поглибити на рівні канонічної доктрини і дисципліни Церкви питання щодо відлучення від Церкви корупціонерів і членів мафіозних угруповань.
У дебатах брали участь близько 50 осіб: судді, єпископи, представники ватиканських установ, ООН, різних правозахисних організацій, а також жертви організованої злочинності, журналісти і дипломати, повідомляє Радіо Ватикану.
Учасники підкреслили, що мафія – це не тільки правове питання, а й питання культури. «Ми хочемо заявити, що ні в якому разі неприпустимо розтоптувати, заперечувати гідність людини і ставити їй перешкоди», – пояснив префект Департаменту служіння цілісному розвитку кардинал Пітер Тарксон, підкреслюючи, що Департамент покликаний захищати повагу до гідності людини і привертати загальну увагу до цього питання.
«Корупція подібна хробакові, який проникає в процес розвитку бідних і багатих країн, руйнуючи зв'язок між установами і людьми. Таким чином, ми намагаємося створити менталітет, культуру боротьби з корупцією заради загального блага», – зазначив секретар Департаменту монсеньйор Сільвано Марія Томазі.
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