У Ватикані хочуть відлучати від Церкви мафіозі і корупціонерів

22 червня 2017, 10:15 | Ватикан | 0 |   | Код для блогу |  | 

Одним з підсумків Міжнародних дебатів про корупцію, які відбулися у Ватикані, стало рішення поглибити на рівні канонічної доктрини і дисципліни Церкви питання щодо відлучення від Церкви корупціонерів і членів мафіозних угруповань.

У дебатах брали участь близько 50 осіб: судді, єпископи, представники ватиканських установ, ООН, різних правозахисних організацій, а також жертви організованої злочинності, журналісти і дипломати, повідомляє Радіо Ватикану.

Учасники підкреслили, що мафія – це не тільки правове питання, а й питання культури. «Ми хочемо заявити, що ні в якому разі неприпустимо розтоптувати, заперечувати гідність людини і ставити їй перешкоди», – пояснив префект Департаменту служіння цілісному розвитку кардинал Пітер Тарксон, підкреслюючи, що Департамент покликаний захищати повагу до гідності людини і привертати загальну увагу до цього питання.

«Корупція подібна хробакові, який проникає в процес розвитку бідних і багатих країн, руйнуючи зв'язок між установами і людьми. Таким чином, ми намагаємося створити менталітет, культуру боротьби з корупцією заради загального блага», – зазначив секретар Департаменту монсеньйор Сільвано Марія Томазі.

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теги до статті:Ватикан,Корупція
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    Останні коментарі

    • Fr. Valerii | 20 червня 2017, 17:59

      Це Традиційне Християнське Свято.

    • Ігор Мицько | 18 червня 2017, 13:18

      Це не традиційний український празник, а нав"язаний Ватиканом.

    • Walentin | 18 червня 2017, 11:13

      ГРОШІ НЕ ПАХНУТЬ -ЦЕ ОСНОВНИЙ ДЕВІЗ НАШОГО ПОЛІТИКУ І ЯК КАЖУТЬ В РОСІЇ-ОБІЦЯТИ ЦЕ НЕ ЗНАЧИТЬОДРУЖИТИСЬ. НАЖАЛЬ.

    • Грицько | 15 червня 2017, 15:17

      я не дивлюся тв. а статтю Гузара читав в оригіналі.

    • Taras Antoshevskyy | 15 червня 2017, 15:08

      Те, що городите про благословення на кровопролиття на Майдані - є саме цими кремлівськими штампами, які вата повторює, бо це їй вставив вєсті-зомбіящик

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