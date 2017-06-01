Папа Франциск висловив співчуття з приводу смерті Блаженнішого Любомира

1 червня 2017, 15:41 | Ватикан | 0 |   | Код для блогу |  | 

Папа Франциск висловив співчуття Главі УГКЦ Святославу (Шевчуку), з приводу відходу до вічності Блаженнішого Любомира (Гузара).

Про це повідомляє Радіо Ватикану.

«Отримавши звістку про відхід кардинала Любомира Гузара, вислуженого Верховного Архиєпископа Києво-Галицького, підношу палкі молитви до Бога, аби дарував вічний упокій цьому ревному пастиреві. Духовно єднаюся з вірними єпархіальної спільноти, в якій він звершував своє пастирське служіння, дбайливо причиняючись до відродження Української Греко-Католицької Церкви. Пам’ятаю його стійку вірність Христові, незважаючи на гоніння та переслідування проти Церкви, як також його плідну апостольську діяльність для згуртування вірних греко-католиків, нащадків примусово виселених із Західної України родин, як також зусилля у пошуку нових шляхів діалогу й співпраці з православними Церквами. Висловлюючи свої співчуття родичам усопшого кардинала, духовенству та всім, хто облагодіяний його єпископським служінням, від щирого серця уділяю сповнене відради Апостольське благословення, як знак віри і християнської надії у Воскреслому Господі», - йдеться у телеграмі, надісланій Патріарху УГКЦ.

 

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теги до статті:Любомир (Гузар),Франциск (Хорхе Маріо Берґольйо)
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Останні коментарі

  • Leonid Tonkovyd | 19 травня 2017, 21:06

    Бо ще той день не настав.

  • світлана | 19 травня 2017, 15:50

    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

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  • Окк | 18 травня 2017, 12:30

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  • Лада | 17 травня 2017, 22:37

    Ти б спочатку мову вивчив би, чи слабО? Це ж головна зброя руського миру, не чув? Пішов, так іди, перебудовуйся, москалику, може тобі премію дадуть за "усєрдіє".

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