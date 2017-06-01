Папа Франциск висловив співчуття з приводу смерті Блаженнішого Любомира

Папа Франциск висловив співчуття Главі УГКЦ Святославу (Шевчуку), з приводу відходу до вічності Блаженнішого Любомира (Гузара).

Про це повідомляє Радіо Ватикану.

«Отримавши звістку про відхід кардинала Любомира Гузара, вислуженого Верховного Архиєпископа Києво-Галицького, підношу палкі молитви до Бога, аби дарував вічний упокій цьому ревному пастиреві. Духовно єднаюся з вірними єпархіальної спільноти, в якій він звершував своє пастирське служіння, дбайливо причиняючись до відродження Української Греко-Католицької Церкви. Пам’ятаю його стійку вірність Христові, незважаючи на гоніння та переслідування проти Церкви, як також його плідну апостольську діяльність для згуртування вірних греко-католиків, нащадків примусово виселених із Західної України родин, як також зусилля у пошуку нових шляхів діалогу й співпраці з православними Церквами. Висловлюючи свої співчуття родичам усопшого кардинала, духовенству та всім, хто облагодіяний його єпископським служінням, від щирого серця уділяю сповнене відради Апостольське благословення, як знак віри і християнської надії у Воскреслому Господі», - йдеться у телеграмі, надісланій Патріарху УГКЦ.