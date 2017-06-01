- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Папа Франциск висловив співчуття з приводу смерті Блаженнішого Любомира
1 червня 2017, 15:41 | Ватикан | 0 | | Код для блогу | |
Папа Франциск висловив співчуття Главі УГКЦ Святославу (Шевчуку), з приводу відходу до вічності Блаженнішого Любомира (Гузара).
Про це повідомляє Радіо Ватикану.
«Отримавши звістку про відхід кардинала Любомира Гузара, вислуженого Верховного Архиєпископа Києво-Галицького, підношу палкі молитви до Бога, аби дарував вічний упокій цьому ревному пастиреві. Духовно єднаюся з вірними єпархіальної спільноти, в якій він звершував своє пастирське служіння, дбайливо причиняючись до відродження Української Греко-Католицької Церкви. Пам’ятаю його стійку вірність Христові, незважаючи на гоніння та переслідування проти Церкви, як також його плідну апостольську діяльність для згуртування вірних греко-католиків, нащадків примусово виселених із Західної України родин, як також зусилля у пошуку нових шляхів діалогу й співпраці з православними Церквами. Висловлюючи свої співчуття родичам усопшого кардинала, духовенству та всім, хто облагодіяний його єпископським служінням, від щирого серця уділяю сповнене відради Апостольське благословення, як знак віри і християнської надії у Воскреслому Господі», - йдеться у телеграмі, надісланій Патріарху УГКЦ.
Рейтинг
0
0
Останні новини
Львів прощається з Блаженнішим Любомиром | 1 червня 2017, 20:15 | Релігійні церемонії та паломництво | |
Папа Франциск висловив співчуття з приводу смерті Блаженнішого Любомира | 1 червня 2017, 15:41 | Ватикан
Релігієзнавці видадуть книгу богословських праць Любомира (Гузара), яка стане однією із «цеглинок у його безсмертя» | 1 червня 2017, 13:52 | УГКЦ
«Помер мій друг та вчитель», – рабин Олександр Духовний | 1 червня 2017, 13:35 | УГКЦ
У Дубні священик відкрив безкоштовну літературну кав’ярню | 1 червня 2017, 12:57 | Релігія та культура
Останні коментарі
Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе
Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной
Ти б спочатку мову вивчив би, чи слабО? Це ж головна зброя руського миру, не чув? Пішов, так іди, перебудовуйся, москалику, може тобі премію дадуть за "усєрдіє".