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Папа: Не перестаю молитися за мир для дорогої української землі
24 травня 2017, 13:40 | Ватикан | 0 | | Код для блогу | |
«Українські прочани, – Христос Воскрес! – які брали участь у міжнародному військовому паломництві до Люрду. Не перестаю випрошувати в Господа миру для дорогої української землі», – ці слова сказав Папа Франциск наприкінці загальної аудієнції, що відбулася 24 травня 2017 р. на площі Святого Петра у Ватикані.
Нагадаємо, з 19 до 21 травня 2017 року в Марійському відпустовому центрі Люрді у Франції відбувалося вже 59-те Міжнародне Військове паломництво. Цьогорічна тема була: «Даруй нам мир». Від 1996 року регулярну участь в цих прощах також бере українська делегація, а після його завершення її члени відвідують Рим і Ватикан. В програмі цих відвідин завжди передбачена участь в загальній аудієнції.
Воїни подарувавли Папі український прапор.
В Люрді, під проводом владики Михаїла (Колтуна), Керівника Департаменту УГКЦ у справах душпастирства силових структур України, побували представники Міністерства оборони України та Генерального штабу, учасники АТО, офіцери, курсанти, солдати Збройних сил України, прикордонних військ та Національної гвардії України, капелани. У делегації є поранені військові.
Про це повідомляє Радіо Ватикану.
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Останні коментарі
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Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе