Папа: Слід поставити людську особу в центрі економічної діяльності

Проблему безробіття слід долати, керуючись почуттям справедливості між поколіннями та відповідальності за майбутнє. Про це Папа Франциск говорив, приймаючи у суботу, 20 травня 2017 р., учасників міжнародного конгресу, організованого Фундацією «Centesimus Annus – Pro Pontifice», який на кілька днів зібрав у Римі представників світу підприємництва, академічного середовища та Церкви.

Згадану фундацію чверть століття тому заснував святий Іван Павло ІІ.

Приймаючи учасників конференції, Святіший Отець подякував їм за пошуки «альтернативних способів розуміння економіки, розвитку й торгівлі» з метою дати відповідь «на моральні виклики», що походять з розвитку технологій, «культури марнотратства та стилів життя, які ігнорують бідних та зневажають слабких».

«На основі своєї компетентності та досвіду, співпрацюючи з іншими людьми доброї волі, ви заанґажувалися у розвиток моделей економічного зростання, зосереджених на гідності, свободі й креативності, що є особливими ознаками людської особи», – сказав Папа.

Глава Католицької Церкви назвав справедливим ствердження підсумкової декларації про те, що боротьба з бідністю вимагає зрозуміти, що вона є «загальнолюдським явищем, а не чисто економічним». У цьому світлі підтримувати цілісний розвиток означає брати до уваги «потреби й прагнення людей» та «прислухатися до бідних і їхнього щоденного досвіду», розробляючи «окремі відповіді для конкретних ситуацій». Для цього «всередині громад, між громадами й у діловому світі» потрібні «посередницькі структури», здані «поставити разом людей та ресурси».

«Такий підхід до економічної діяльності, що ґрунтується на людській особі, заохочуватиме ініціативність та креативність, підбадьорюватиме підприємницький дух та спільноти праці й виробництва, й, таким чином, сприятиме суспільному включенню та зростанню культури ефективної солідарності», – зазначив Папа, відзначивши також і те, що праці конференції звернули особливу увагу на «ключове питання створення праці в контексті триваючої технологічної революції».

«Як же не перейматися великою проблемою безробіття серед молоді й дорослих, які не мають засобів для “самопромоції”? Воно досягло дуже серйозного рівня. Це проблема, яка набрала дійсно трагічних вимірів як у розвинутих країнах, так і в тих, що розвиваються, та вимагає підходу з почуттям справедливості між поколіннями та відповідальності за майбутнє. Аналогічним чином, зусилля, спрямовані на спільне вирішення питань, пов’язаних зі зростанням нових технологій, перетворення ринків та законних прагнень робітників повинні брати до уваги не лише окремих осіб, але й родини», – наголосив Святіший Отець. Про це повідомляє Радіо Ватикану.