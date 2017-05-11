Завершилося Апостольське паломництво Папи Франциска до Фатіми

Папа Франциск - четвертий наступник святого Петра, що відвідав у Фатімі місце об’явлень Пресвятої Богородиці. На площі санктуарію 12 травня зібралося сотні тисяч паломників з усіх куточків світу.

За повідомленням Радіо Ватикану, між прапорами, якими прочани вітали Наступника святого Петра, майорів також і український.

Першим актом Апостольського паломництва стала молитва до Пресвятої Богородиці, частину якої Святіший Отець проказав сам, навпереміну з хором, який співав гімн на честь Пречистої Діви Марії по-латині, а завершальну частину – разом з вірними. Спочатку Папа провів тривалий час в молитовній тиші перед статуєю Пресвятої Богородиці.

Після проказування молитви ввірення Пречистій Діві Марії, Папа Франциск подарував Фатімській Богородиці золоту троянду, наслідуючи своїх попередників блаженного Павла VI та Бенедикта XVI.

Зранку 13 травня 2017 р., у день, коли відзначається 100-ліття появ Фатівської Богородиці, Папа здійснив Месу і канонізував Франсіска і Жасінту, яким явилася Діва Марія. На Богослужінні були Президенти Португалії, Парагваю.

Після Святої Меси, Святіший Отець зустрівся з португальським єпископатом під час обіду, що відбувся в осередку "Кармельської Богородиці".

До військової бази «Monte Real», розташованої 40 км від Фатіми, Глава Католицької Церкви прибув приблизно о 15:15 місцевого часу, де його зустрів Президент Португалії та чисельні паломники. Папа уділив усім благословення.

Після цього Франциск піднявся на борт літака португальських авіаліній «TAP Portugal», який о 15:53 місцевого (17:53 київського) часу піднявся в небо.

Літак приземлиться у римському міжнародному аеропорту Чампіно.