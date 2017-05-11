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Папа призначив єпископа-помічника для Львівської архидієцезії РКЦ
13 травня 2017, 15:46 | Ватикан | 0 | | Код для блогу | |
У суботу, 13 травня 2017 р., у Ватикані повідомлено про те, що Папа Франциск призначив о.-францисканина Едварда Каву єпископом-помічником Львівської архидієцезії Римо-Католицької Церкви в Україні, надаючи йому титулярний осідок Кілібії.
Єпископ-номінат Едвард народився 17 квітня 1978 року в Мостиськах на Львівщині. У 1996 році вступив до Ордену Братів Менших Конвентуальних. Навчався у вищій духовній семінарії «Марії, Цариці Апостолів» у Санкт-Петербурзі, прийнявши пресвітерські свячення 1 червня 2003 року.
Душпастирське служіння здійснював у Борисполі на Київщині, в Кременчуці на Полтавщині, в Мацьківцях на Хмельниччині та у Львові – в санктуарії святого Антонія Падуанського. Від 2008 року очолює Делегатуру Ордену Братів Менших Конвентуальних в Україні.
Львівську архидієцезію латинського обряду, яка охоплює Львівську, Тернопільську, Івано-Франківську та Чернівецьку області, очолює архиєпископ-митрополит Мечислав Мокшицький, якому допомагає єпископ Леон Малий, — повідомляє Радіо Ватикан.
Світлина Олени Кулигіної
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