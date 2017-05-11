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Папа Римський назвав корупцію одним із найтяжчих гріхів
12 травня 2017, 10:38 | Ватикан | 0 | | Код для блогу | |
З нагоди 300-річчя чудесного набуття у бразильській ріці Параїба статуї Богородиці Апаресидської Папа направив спеціальне послання латиноамериканським єпископам, які зібралися в Сан-Сальвадорі на пленарному засіданні Єпископської ради.
Посилаючись на образ трьох бідних рибалок, які знайшли статую, Святіший Отець викриває корупцію, як "один з найтяжчих гріхів, що терзають наш континент", повідомило 11 травня Радіо Ватикану.
Він також сказав, що корупція знищує людські життя, занурюючи людей у крайню убогість, вона руйнує цілі народи і, подібно до ракової пухлини, "пожирає повсякденне життя" людей.
Папа Римський зазначив, що три століття потому диво Апаресиди "допомагає нам зростати у вірі та спонукає до апостольства".
"Діва Марія приходить туди, де втрачена всяка надія. У Апаресиді ми зустрічаємося з Нею на річці. Сітки рибалок не наповнилися рибою, однак їх життя наповнилася присутністю, що рятує від самотності. Сітки перетворилися в громаду", - пише Папа.
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