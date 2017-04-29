Папа Франциск призначив єпископа Києво-Житомирської дієцезії

У неділю, 30 квітня 2017 р., у Ватикані оголосили рішення Папи Франциска про призначення о. Віталія Кривицького, СДБ, настоятеля парафії святого Петра в м. Одесі, єпископом Києво-Житомирської дієцезії в Україні.

Про це повідомляє Радіо Ватикану.

Єпископ-номінат Віталій народився 19 серпня 1972 року в Одесі. У 1987 році розпочав підпільне формування в рідному місті під проводом салезіянина о. Тадеуша Хоппе, вступивши 1990 року до Салезіянського Згромадження святого Івана Боско. Після навчання у Краківській Духовній Семінарії, 24 травня 1997 року прийняв пресвітерське рукоположення.

Душпастирське служіння отець Віталій спочатку здійснював, як парафіяльний вікарій в Одесі (1997-2004). Від 2004 до 2012 року очолював парафію та салезіянську спільноту в Користишеві на Житомирщині. Далі, протягом двох років, священик служив у Перемишлянах на Львівщині, а від 2014 призначений настоятелем парафії святого Петра в Одесі.

Нагадуємо, що Києво-Житомирська дієцезія, яка входить до Львівської римо-католицької митрополії, стала вакантною після несподіваного відходу до вічності її попереднього Ординарія архиєпископа Петра Мальчука, що упокоївся 27 травня 2016 року. Вона об’єднує римо-католицькі парафії Київської, Житомирської, Черкаської та Чернігівської областей. Катедральний собор святої Софії розташований у Житомирі, статус співкатедрального має собор святого Олександра у Києві.