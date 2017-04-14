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Сьогодні відбудеться традиційна «Хресна дорога» ярусами Колізею
14 квітня 2017, 20:55 | Ватикан | 0 | | Код для блогу | |
Сьогодні о 22:15 київського часу розпочнеться традиційна «Хресна дорога» під проводом Папи Франциска, яка проходить ярусами Колізею.
Хресні дороги почали відправляти в Єрусалимі у ХІІІ сторіччі, а в римському Колізеї її започатковано 1750 року – з нагоди Святого Року – на прохання Папи Венедикта ХІV. Від 1964 року цю традицію відновив блаженний Папа Павло VІ, особисто очолюючи Хресну дорогу.
Відтоді десятки тисяч римлян і паломників з усього світу із свічками та смолоскипами в руках збираються навколо цього найвідомішого у всьому світі амфітеатру, пам’ятки давньоримських часів, щоб під проводом Святішого Отця роздумувати над хресним шляхом Спасителя.
Автором текстів цьогорічної Хресної дороги в Колізеї є французька богослов Анн-Марі Пелетьє. Про це повідомляє Радіо Ватикану.
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