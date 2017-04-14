Сьогодні відбудеться традиційна «Хресна дорога» ярусами Колізею

Сьогодні о 22:15 київського часу розпочнеться традиційна «Хресна дорога» під проводом Папи Франциска, яка проходить ярусами Колізею.

Хресні дороги почали відправляти в Єрусалимі у ХІІІ сторіччі, а в римському Колізеї її започатковано 1750 року – з нагоди Святого Року – на прохання Папи Венедикта ХІV. Від 1964 року цю традицію відновив блаженний Папа Павло VІ, особисто очолюючи Хресну дорогу.

Відтоді десятки тисяч римлян і паломників з усього світу із свічками та смолоскипами в руках збираються навколо цього найвідомішого у всьому світі амфітеатру, пам’ятки давньоримських часів, щоб під проводом Святішого Отця роздумувати над хресним шляхом Спасителя.

Автором текстів цьогорічної Хресної дороги в Колізеї є французька богослов Анн-Марі Пелетьє. Про це повідомляє Радіо Ватикану.