Глава УГКЦ привітав Папу-емерита Бенедикта XVI з 90-річчям

11 квітня 2017, 14:12 | Ватикан | 0 |   | Код для блогу |  | 

16 квітня Папа-емерит Бенедикт XVI святкує ювілей 90-річчя свого народження. З цієї нагоди Патріарх Святослав надіслав Його Святості привітального листа, повідомляє Секретаріат Глави УГКЦ в Римі.

У ньому Глава УГКЦ зазначив: “Радісне співпадіння Вашого ювілею з днем, коли уся Свята Церква святкує Воскресіння Господнє, є символічним, адже Ви народилися і були охрещені в день Страсної Суботи. Впродовж усього свого життя, а особливо під час служіння як намісник Апостола Петра, Ви свідчили світові пасхальну радість та красу віри у воскреслого Христа”.

Блаженніший Святослав також подякував папі-емериту за Його служіння Українській Греко-Католицькій Церкві та “пастирську близькість до українського народу”. “Щоденно працюючи для здійснення нової євангелізації, Ви неодноразово надихали нашу Церкву та інші Східні Церкви до свого духовного внеску  в місію Вселенської Церкви”, – зазначив Глава УГКЦ.

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теги до статті:Бенедикт XVI,Святослав (Шевчук)
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