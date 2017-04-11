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Глава УГКЦ привітав Папу-емерита Бенедикта XVI з 90-річчям
11 квітня 2017, 14:12 | Ватикан | 0 | | Код для блогу | |
16 квітня Папа-емерит Бенедикт XVI святкує ювілей 90-річчя свого народження. З цієї нагоди Патріарх Святослав надіслав Його Святості привітального листа, повідомляє Секретаріат Глави УГКЦ в Римі.
У ньому Глава УГКЦ зазначив: “Радісне співпадіння Вашого ювілею з днем, коли уся Свята Церква святкує Воскресіння Господнє, є символічним, адже Ви народилися і були охрещені в день Страсної Суботи. Впродовж усього свого життя, а особливо під час служіння як намісник Апостола Петра, Ви свідчили світові пасхальну радість та красу віри у воскреслого Христа”.
Блаженніший Святослав також подякував папі-емериту за Його служіння Українській Греко-Католицькій Церкві та “пастирську близькість до українського народу”. “Щоденно працюючи для здійснення нової євангелізації, Ви неодноразово надихали нашу Церкву та інші Східні Церкви до свого духовного внеску в місію Вселенської Церкви”, – зазначив Глава УГКЦ.
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