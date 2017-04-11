Глава УГКЦ привітав Папу-емерита Бенедикта XVI з 90-річчям

16 квітня Папа-емерит Бенедикт XVI святкує ювілей 90-річчя свого народження. З цієї нагоди Патріарх Святослав надіслав Його Святості привітального листа, повідомляє Секретаріат Глави УГКЦ в Римі.

У ньому Глава УГКЦ зазначив: “Радісне співпадіння Вашого ювілею з днем, коли уся Свята Церква святкує Воскресіння Господнє, є символічним, адже Ви народилися і були охрещені в день Страсної Суботи. Впродовж усього свого життя, а особливо під час служіння як намісник Апостола Петра, Ви свідчили світові пасхальну радість та красу віри у воскреслого Христа”.

Блаженніший Святослав також подякував папі-емериту за Його служіння Українській Греко-Католицькій Церкві та “пастирську близькість до українського народу”. “Щоденно працюючи для здійснення нової євангелізації, Ви неодноразово надихали нашу Церкву та інші Східні Церкви до свого духовного внеску в місію Вселенської Церкви”, – зазначив Глава УГКЦ.