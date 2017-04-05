Папа Франциск виступив за те, щоб цигани могли повноцінно здійснювати свої права і обов'язки

8 квітня відзначається Міжнародний день циган. З цієї нагоди Папа Франциск закликав Церкву і суспільство шукати шляхи подолання перешкод, які заважають ромам користуватися їх основними правами і виконувати обов'язки, повідомляє радіо Ватикану.

Святіший Отець пише про це в посланні учасникам Конференції про становище циган в Європі, організованої Посольством Угорщини при Св. Престолі.

Папа просить захищати благо всіх компонентів суспільства і висловлює надію, що найслабші і відкинуті нарешті зможуть здійснювати повноцінно свої права і обов'язки.

У посланні Папи Франциска цитуються його слова, сказані на зустрічі з 7 тисячами циган у Ватикані в 2015 році, коли він говорив про можливість побудови такого суспільства, в якому захищаються цінності різних культур і традицій не в дусі закритості, але в атмосфері діалогу та інтеграції.