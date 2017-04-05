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Папа Франциск виступив проти кар'єризму священиків
5 квітня 2017, 10:14 | Ватикан | 0 | | Код для блогу | |
Папа Римський закликав священиків уникати кар'єризму, що руйнує РКЦ. Про це він говорив під час зустрічі у Ватикані з громадою Папської Іспанської колегії на честь святого Йосипа. В цьому році структура відзначає 125-річчя свого заснування в Римі, повідомляє Радіо Ватикану.
Звертаючись до священиків, Папа нагадав про один важливий уривок із Євангелія – про відповідь Ісуса книжнику: «Возлюби Господа Бога твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всіма силами твоїми». Це відповідь на питання, що стоїть перед кожним покликаним до церковного служіння: чого саме хоче від нас Господь, яка Його воля: «Любити всім серцем означає робити це без застережень і без двозначності, без помилкового інтересу, не прагнучи до особистого успіху або кар'єри», – підкреслив Папа.
Франциск закликав священиків «не ганятися за титулами, а бути учнями Ісуса 24 години на добу». Тільки так вони зможуть допомогти іншим людям відкрити для себе Воскресіння і Життя і дати усвідомлену і великодушну відповідь Богові та ближнім.
Святіший Отець підкреслив, що клерикальний академізм породжує «всі ті ідеології, які наповнюють Церкву смородом», і це стає помітним так чи інакше. Справжня підготовка до священства має базуватися на чотирьох стовпах: академічному, духовному, громадському та апостольському. «Не можна задовольнятися впорядкованістю і комфортним життям, що дозволяє жити без турбот, не відчуваючи необхідності плекати в собі дух бідності». Потрібно пам'ятати, що цей дух злиднів «був закорінений в серце Самого Христа, Який, бувши багатий, збіднів ради нашої любові», – сказав Папа.
Він також підкреслив, що священики покликані досягти справжньої свободи дітей Божих в правильних стосунках зі світом і з земними благами». Прикладом тому служать апостоли, які, відмовившись від усього, пішли за Ісусом.
На завершення свого звернення Папа сказав, що «диявол завжди виходить з гаманця». Потрібно дякувати Богові за все, що у нас є; великодушно і добровільно зрікатися від надлишкового, ставати ближчим до бідних і слабких. Як ваш брат, батько і друг, прошу вас: будь ласка, уникайте церковного кар'єризму: це справжня чума», – підкреслив Папа Франциск.
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