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Цьогоріч у Колізеї вперше зачитуватимуть текст Хресної дороги, написаний мирянкою
2 квітня 2017, 12:27 | Ватикан | 0 | | Код для блогу | |
Французька біблістка Анн Марі Пеллетьє — автор цьогорічних роздумів Хресної Дороги, яку очолюватиме Папа Франциск у Страсну П’ятницю, 14 квітня 2017 р., у римському Колізеї.
Про це повідомив ватиканський Фонд Йозефа Ратцінґера папи Бенедикта XVI. У 2014 році проф. Пеллетьє отримала від Фонду Нагороду Ратцінґера.
З 1985 року підготовку роздумів цієї Літургії, яка транслюється в багатьох країнах, Папи доручали різним видатним людям. Професор Анн Марі Пеллетьє — перша жінка мирянка, що робить це як незалежний автор. Раніше медитації Хресної Дороги писали черниці, або кілька світських жінок працювали над роздумами в команді, можливо також, у подружній парі.
70 річна Анн Марі Пеллетьє — викладач лінгвістики, порівняльної літератури, а також Святого Письма та біблійної герменевтики. Вона ініціювала в університетах Paris X Nanterre та Paris-Est Marne-la-Vallée лекції для студентів літератури «Біблія — великий код мистецтва». У 2001 році була аудиторкою Синоду єпископів, який відбувався під гаслом: «Єпископ — слуга Євангелія Ісуса Христа для надії світу».
Вона віце президент Єврейсько християнської служби інформації та документації (Sidic Paris) з 2005 року. Також Анн Марі Пеллетьє — член Французької асоціації католицьких біблійних університетів (ACFEB). Вона керує кафедрою Старого Завіту на Богословському факультеті Нотр Дам у кафедральній школі в Парижі.
Професор Пеллетьє працювала з філософом Полем Рікером (1913 2005). У 2004 році вона опублікувала книжку «Святе Письмо з покоління в покоління — Біблія і сучасна герменевтика», а в 2005 р. — книжку «Знак жінки», яка ґрунтується на одному з головних прозрінь Йона Павла II щодо жінок: «Людство повинно навчитися у них людяності», повідомляє CREDO.
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