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Папа Римський проти популізму в Європі
28 березня 2017, 11:13 | Ватикан | 0 | | Код для блогу | |
“Квітами егоїзму” назвав посилення впливу правопопулістів в Європі Папа Римський Франциск. Він закликав владу країн Європейського Союзу активніше боротися з поширенням популістських рухів, представники яких, за словами Понтифіка, не здатні усвідомити "вузькість своїх поглядів", повідомляє УНН.
"Зміцнення солідарності між країнами ЄС є дієвим ліками проти поширення популізму", – сказав він.
Також Франциск заявив, що необхідно знову почати мислити по-європейськи, щоб захиститися від небезпеки сірої одноманітності або тріумфу партикуляризм". Папа Франциск застеріг європейських політиків від використання емоцій співгромадян для підвищення власного рейтингу.
Франциск підкреслив, що Європейський Союз зможе подолати нинішню кризу, якщо повернеться до ідеалів засновників ЄС. "Дух європейської солідарності", на думку Франциска, не повинен обмежуватися економічними і фінансовими вимогами. Засновники Євросоюзу говорили про те, що Європа – це не звід правил, яких слід дотримуватися, і не довідник протоколів і процедур, нагадав Папа. У центрі уваги, за його словами, повинен завжди знаходитися людина. Європа – це "спосіб зрозуміти людей, виходячи з їх трансцендентного невід'ємного гідності", – сказав понтифік.
Аудієнція глав держав і урядів країн ЄС у Франциска відбулася напередодні 60-річчя Римського договору, підписаного 25 березня 1957 року урядами ФРН, Франції, Італії, Бельгії, Нідерландів і Люксембургу і став основою для створення Європейського економічного співтовариства (ЄЕС).
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Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.