Папа Франциск у міланській в’язниці Сан Вікторе пообідав з в’язнями

Під час візиту Папи Франциска до Мілану 25 березня 2017 р., відбулася йогозустріч з в’язнями. Вона відбулась в пенітенціарній установі Сан Вітторе, де відбувають покарання коло 900 в’язнів. Святіший Отець провів там приблизно три години. Його супроводив кардинал Анджело Скола.

Відвідини почались із зустрічі з ув’язненими жінками, які на їхнє власне прохання прибули з іншої міланської в’язниці. Це матері, які відбувають покарання разом із своїми малолітніми дітьми в іншій, спеціально пристосованій для цього структурі.

Його Святість привітав персонал пенітенціарного закладу, представників волонтерів, які щодня несуть службу у в’язниці, відвідав медпункт, деякі сектори в’язниці та деякі окремі тюремні камери, мав зустріч з 80-ма в’язнями, які представляли всіх інших. Папа кожному потиснув руку, звернув слова підтримки й заохочення.

100 в’язнів мали можливість пообідати разом з Папою Франциском, який прийняв від них невеликі особисті подарунки, виготовлені власними руками. Всі в’язні мали можливість написати на окремих листках паперу свої імена та імена своїх близьких. Їх вручили Святішому Отцеві, щоб він не забував про них молитись, а найближчими днями він відправить за них Святу Месу в резиденції «Святої Марти» у Ватикані. Про це інформує Радіо Ватикану.