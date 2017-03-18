Будуть канонізовані діти, яким у Фатімі являлася Пресвята Богородиця

Вселенська Церкви збагатиться 36 новими святими та 40 новими блаженними. У четвер, 23 березня 2017 р., Папа Франциск прийняв на приватній аудієції кардинала Анджело Амато, Префекта Конгрегації в справах святих, під час якої авторизував оприлюднення декретів та затвердив голосування цього ватиканського відомства, відповідального за проведення канонізаційних та беатифікаційних процесів.

Особливо очікуваним для мільйонів вірних, що мають набожність до Фатімської Богородиці, стало повідомлення про визнання чуда за заступництвом блаженних Франсіска та Жасінти Марто – португальських дітей, яким разом із Лусією дос-Сантос 100 років тому у Фатімі явилася Пречиста Діма Марія. Вони померли кілька років після об’явлень, маючи 11 та 10 років відповідно.

Ще одним блаженним, до канонізації якого відкриває шлях визнання чуда є італійський францисканець Анжело з Акрі, який між 17 та 18 сторіччям невтомно проповідував Євангеліє у Неапольському королівстві.

Крім того, Папа затвердив позитивне голосування членів Конгрегації щодо канонізації 33-ох блаженних мучеників з Латинської Америки: це два дієцезальні священики Андре Соверал та Амброзіо Франсіско Ферро і мирянин Матеус Морейра, що разом із 27 товаришами 1645 року були вбиті з ненависті до віри у Бразилії, та підлітки Крістобаль, Антоніо і Хуан, які з тієї ж причини 1529 року загинули у Мексиці.

До лику блаженних будуть зараховані 40 праведників, між якими 39 мучеників з часів громадянської війни в Іспанії та індійська черниця Рані Маріам Ваталіл, відома своїм дбанням про бідних, вбита з ненависті до віри 1995 року.

Три інші декрети, затверджені Святішим Отцем, стосуються визнання геройського виміру чеснот капуцина-місіонера о. Даніеле з Самарате, черниці Макрини Рапареллі, співзасновниці Згромадження Сестер Василіянок Доньок святої Макрини (Італо-Албанська Греко-Католицька Церква) й мирянки Даніели Дзанетти. Про це інформує Радіо Ватикану.