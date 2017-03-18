Представник Ватикану в ООН закликав берегти воду, екологію та поважати гідність людини

22 та 23 березня 2017 р., Постійний Спостерігач від Святого Престолу при структурах ООН в Нью Йорку архиєпископ Бернардіто Ауза виступив з промовою під час засідань ООН, присвячених темам збереження довкілля.

У середу 22 березня в ООН обговорювалося втілення в життя Міжнародної десятирічки 2018-2028 під назвою «Вода для сталого розвитку». Нагадуємо, що Організація Об'єднаних Націй започатковує спеціальні дні, тижні, роки і десятиліття, для того щоб привернути увагу до певнної теми або проблематики.

Під час свого виступу архиєпископ Ауза наголосив на важливості питань, пов’язаних з правом на воду, оскільки «там, де немає води, немає життя». Але, за його словами, не вся вода є життєдайною, бо існує багато захворювань, що передаються через воду. «Доступ до безпечної питної води є одним з основних прав людини і є умовою для сталого розвитку, – підкреслив архиєпископ, – і тому це питання повинно бути в центрі державної політики, зокрема, в програмах, спрямованих на подолання бідності».

Ватиканський дипломат процитував Папу Франциска, який, відвідуючи «Продовольчу та сільськогосподарську організацію» ООН в 2014 році, зазначив, що «вода не є безкоштовною, як ми часто думаємо. Це серйозна проблема, яка може привести до війни». Архиєпископ підкреслив, що «замість того, щоб призводити до конфліктів, спільне використання водних ресурсів повинно стати нагодою для транскордонної співпраці та збільшення зусиль для того, щоб прийняти зобов'язуючі документи з метою забезпечення стабільних та передбачуваних транснаціональних стосунків».

На завершення він закликав не залишатися байдужими до проблем, пов'язаних з водою, а розвивати культуру дбайливості й солідарності, щоб, таким чином, вчинити наш спільний дім придатним для життя, де ніхто не залишиться відкиненим, і всі зможуть мати що їсти, пити, мати здорове життя і зростати згідно зі своєю гідністю.

Питання гідності людини було також в центрі виступу архиєпископа Аузи під час зустрічі в ООН на вищому рівні на тему «Кліматичні зміни і програма сталого розвитку», що відбулася 23 березня. Доповідач розпочав виступ з цитати Святішого Отця, в якій він зазначив, що з метою збереження нашого спільного дому, все людство повинно прагнути сталого і всебічного розвитку.

Архиєпископ підкреслив важливість прийняття Організацією Об’єднаних Націй Програми сталого розвитку 2030 та Паризької угоди про кліматичні зміни, що відображають той факт, що глобальний консенсус має важливе значення для протистояння глибшим проблемам, які не можуть бути вирішені шляхом односторонніх дій з боку окремих країн.

Він також пригадав про нерозривний зв’язок, що існує між дбанням про природу, справедливістю до вбогих, суспільною відповідальністю та внутрішнім миром. Тому стратегії вирішення проблем потребують комплексного підходу до боротьби з бідністю, відновлення гідності марґіналізованих осіб та охорони довкілля.

Постійний Спостерігач Святого Престолу при ООН підкреслив, що як Паризька угода, так і Програма сталого розвитку 2030, визнають першочергову важливість людської особи. Він нагадав, що Папа Франциск закликав до того, щоб всі ініціативи щодо довкілля та розвитку були зосереджені на гідності, якою ми всі наділені рівною мірою від народження. «Ця гідність має залишатися в центрі наших дискусій, – сказав архиєпископ Ауза. – Зокрема, слабкі й марґіналізовані, вбогі та хворі, ненароджені діти й літні люди, біженці і жертви війни та насильства, а також жертви жадібності й байдужості повинні займати особливе місце в наших ініціативах».

На завершення він ще раз закликав до великодушності, солідарності та безкорисливості у реалізації як Програми сталого розвитку 2030, так і Паризької угоди про кліматичні зміни, «щоб не змусити майбутні покоління платити надзвичайно високу ціну за погіршення стану довкілля». Про це інформує Радіо Ватикану.