14 квітня, у Страсну п'ятницю, у всіх католицьких церквах світу відбудеться збір пожертв на потреби Святої Землі. З цієї нагоди префект Конгрегації Східних Церков кардинал Леонардо Сандрі направив пастирям усього світу послання, в якому висловлює глибоку подяку Папи Франциска за цей почин, інформує Радіо Ватикану.

Маленька близькосхідна християнська громада особливо потребує підтримки і близькості всієї Церкви, зазначає кардинал Сандрі, закликаючи християн до щедрості в зборі пожертвувань і постійної молитви про місцевих віруючих: це «зв'язок братства, що об'єднує Вселенську Церкву з Матір'ю-Церквою Єрусалима».

З іншого боку, зазначає єрарх, в наші дні сповідувати християнство на Близькому Сході нелегко, особливо в Іраку, Сирії, Єгипті. У цьому регіоні люди живуть «екуменізмом крові», що неодноразово підкреслював Папа Франциск; вони повинні щодня боротися зі спокусою покинути свої землі або навіть відмовитися від своєї віри. Підтримувати надію в таких обставинах непросто, але дуже важливо.

Кардинал нагадує про наставляння Святішого Отця: має значення не тільки присутність Церкви на Святій Землі, але і підтримка священних місць і святинь. Саме з цією метою збір пожертвувань проводиться в Страсну п'ятницю.

Завдяки щедрості всієї Церкви, зазначає єрарх, католицькі громади і церковні організації Святої Землі можуть допомагати, в свою чергу, місцевим нужденним жителям будь-якої етнічної та релігійної приналежності. Чудовим прикладом цього є служіння парафій і церковних освітніх і медичних структурах Святої Землі, їх особлива увагу до учнів, хворих, бідних, до численних біженців, які рятуються від жахів війни.

У посланні звучить заклик сприяти паломництвам, які є найважливішим ресурсом для християнського населення Святої Землі: близько третини місцевих християн - особливо в Єрусалимі і Вифлеємі ­- живуть і працюють завдяки присутності паломників. Подорож по святих місцях, по стопах Христа - це не тільки відродження віри і осмислення свого коріння, але й засіб нової євангелізації.

У ці дні підготовки до Великодня кардинал Леонардо Сандрі закликає віруючих оновити покликання «бути ремісниками миру», молитися і працювати, щоб мир оселився в серці кожної людини, особливо братів і сестер на Святій Землі і на Близькому Сході.