Папа відвідає Фатіму з нагоди сторіччя появи Пресвятої Діви Марії

У Ватикані опублікована програма візиту Папи Франциска до Фатіми 12 і 13 травня, з нагоди сторіччя появи Пресвятої Діви Марії в португальському місті Кова-да-Ірія.

12 травня в 14.00 Святіший Отець вилетить з римського аеропорту Фьюмічіно і приземлиться в Монте-Реалі о 16.20. Тут відбудеться особиста зустріч з президентом Республіки Португалії, після якої Папа Франциск відразу ж попрямує в Богородичне святилище, де помолиться в каплиці появи Пресвятої Богородиці. Увечері Єпископ Риму очолить молитву Святої Вервиці за участю численних віруючих і паломників.

Вранці 13 травня, у другий день візиту, Папа Франциск зустрінеться з прем'єр-міністром Республіки Португалії і потім очолить євхаристійне богослужіння перед святилищем в оточенні хворих. Після Святої Меси Папа Франциск розділить обідню трапезу з помісними єпископами. На третій годині дня заплановано виліт з Португалії і через чотири години - прибуття в римський аеропорт Чампіно і повернення Святішого Отця до Ватикану. Про це повідомляє Радіо Ватикану.