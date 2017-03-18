Папа Франциск наприкінці квітня відвідає Єгипет

Візит Папи Франциска до Єгипту відбудеться наприкінці квітня. У суботу, 18 березня 2017 р., у Ватикані оприлюднено офіційне підтвердження від Директора Ватиканського прес-центру.

«Приймаючи запрошення Президента Республіки, католицьких єпископів, Його Святості Папи Тевадроса ІІ та Великого Імама мечеті Аль-Азгаг шейха Ахмеда Моххамеда ель-Таїба, Його Святість Папа Франциск здійснить Апостольську Подорож до Арабської Республіки Єгипту від 28 до 29 квітня, відвідуючи місто Каїр. Програму подорожі буде оприлюднено пізніше».

Про можливість такої подорожі Святіший Отець повідомляв у своїх інтерв’ю, а кілька днів перед цим у Ватиканському прес-центрі підтвердили, що такий проект існує, але остаточного рішення ще не прийнято.

Як зазначають у Ватикані, ця подорож матиме виразний екуменічний характер та відзначатиметься міжрелігійним діалогом.

Зокрема, Глава Коптської Православної Церкви Його Святість Тевадрос (Теодор) ІІ, Папа Олександрії та Патріарх столиці святого Марка, вже побував у Ватикані та зустрівся з Папою Франциском, запросивши його до Єгипту. Цей візит, що відбувся у травні 2013 року, був його першою після обрання подорожжю за межі країни. А через три роки, у травні 2016 року, Святіший Отець приймав у Ватикані професора Ахмеда Мухаммеда аль-Таїба, Ректора університету та Великого Імама мечеті Аль-Азгар, що є одним з головних світових осередків ісламського богослов’я сунітського спрямування. Про це інформує Радіо Ватикану.