Сьогодні виповнюється чотири роки з початку служіння Папи Франциска

Сьогодні, 19 березня, виповнилося чотири роки з початку Петрового служіння Папи Франциска. Про це повідомляє Радіо Ватикану.

«Дорогі брати й сестри! Дякую Господу Богу за те, що можу відслужити цю Святу Месу з нагоди початку Петрового служіння в урочистість святого Йосифа, Обручника Пречистої Діви Марії та Небесного покровителя Вселенської Церкви: це дуже багатий змістом збіг, як також – іменини мого шанованого попередника», – цими словами чотири роки тому, 19 березня 2013 р., в урочистість святого Йосифа, Папа Франциск розпочав проповідь під час Святої Меси на площі Святого Петра з нагоди урочистого початку свого служіння.

Протягом кількох днів, що минули від обрання нового Єпископа Риму, світ спостерігав за численними несподіванками, якими він не переставав дивувати. То ж і перед згаданою Євхаристійною молитвою трапилася подія, яка провіщала стиль понтифікату Папи Франциска: проїжджаючи площею Святого Петра між секторами, в яких розмістилися паломники, він побачив паралізованого чоловіка, зійшов з автомобіля та обійняв і поцілував його. Уважність і близькість до «найменших» – це заклики, які не сходять з його уст протягом усього часу здійснення Петрового служіння.

«Оберігати Ісуса з Марією, оберігати все творіння, оберігати кожну людину, особливо, бідну, оберігати нас самих: ось яке служіння покликаний здійснювати Єпископ Риму, але до якого покликані ми всі, щоб знову засяяла зоря надії: оберігаймо з любов’ю все те, що Бог нам подарував», – закликав Папа Франциск наприкінці проповіді, додаючи: «Прошу заступництва Пречистої Діви Марії, святого Йосифа, святих Петра і Павла, святого Франциска, щоб Святий Дух супроводжував моє служіння, а всім вам кажу: моліться за мене!».