Папа Римський попередив, що позбавляти людей роботи – це тяжкий гріх

17 березня 2017, 10:00 | Ватикан | 0 |   | Код для блогу |  | 

Наприкінці загальної аудієнції, 15 березня, Папа Франциск звернувся з особливим привітанням до працівників телекомпанії «Sky Italia». Він підкреслив, що позбавляти людей роботи – це тяжкий гріх, повідомляє Радіо Ватикану.

 

Зокрема, Папа Франциск сказав: «Праця наділяє нас гідністю. Уряд і керівники підприємств зобов'язані робити все можливе, щоб кожна людина могла працевлаштуватися і таким чином - з високо піднятою головою - дивитися в обличчя іншим з гідністю. Ті, хто заради економічних махінацій і сумнівних торгових угод закривають заводи і підприємства, забираючи у людей робочі місця, здійснюють тяжкий гріх».

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теги до статті:Гріх,Франциск (Хорхе Маріо Берґольйо)
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  • Николай Григорьев | 10 березня 2017, 22:19

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