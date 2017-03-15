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Папа Римський попередив, що позбавляти людей роботи – це тяжкий гріх
17 березня 2017, 10:00 | Ватикан | 0 | | Код для блогу | |
Наприкінці загальної аудієнції, 15 березня, Папа Франциск звернувся з особливим привітанням до працівників телекомпанії «Sky Italia». Він підкреслив, що позбавляти людей роботи – це тяжкий гріх, повідомляє Радіо Ватикану.
Зокрема, Папа Франциск сказав: «Праця наділяє нас гідністю. Уряд і керівники підприємств зобов'язані робити все можливе, щоб кожна людина могла працевлаштуватися і таким чином - з високо піднятою головою - дивитися в обличчя іншим з гідністю. Ті, хто заради економічних махінацій і сумнівних торгових угод закривають заводи і підприємства, забираючи у людей робочі місця, здійснюють тяжкий гріх».
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Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.