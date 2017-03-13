Папа Римський роздумує над можливістю служіння одружених чоловіків в РКЦ

У бесіді з журналістами Папа Франциск не виключив, що Католицька Церква розгляне питання про розширення області служіння одружених чоловіків. Про це повідомляє Благовест-інфо.

В інтерв'ю німецькій газеті «Die Zeit», опублікованому 9 березня, понтифік заявив, що Церква повинна розпізнавати ті моменти, коли Святий Дух щось від неї вимагає. «Ми повинні подумати, чи можуть стати вирішенням «viri probati» («випробувані мужі» - в даному випадку: гідні католики, які перебувають у шлюбі). Ми також повинні визначити, які завдання вони можуть виконувати, наприклад, у віддалених районах», – сказав Папа. У той же час він підкреслив важливість священичого целібату. «Факультативний целібат – це не рішення».

Питання про допущення до священства в Католицькій Церкві латинського обряду одружених чоловіків (viri probati) обговорюється з часів II Ватиканського собору. На сьогоднішній день такі випадки бувають, але лише в як винятки – наприклад, якщо одружений православний або англіканський священик захоче перейти в католицизм. Що стосується католицьких Церков східних обрядів, то в них шлюб священиків дозволяється.

Минулого тижня німецький богослов Хельмут Хопінг, з тривогою говорячи про малу кількість священиків, висловив пропозицію висвячувати у пресвітерський сан постійних дияконів, більшість яких перебуває у шлюбі.