Ватиканські монети від сьогодні без зображення Папи

2 березня 2017, 13:30 | Ватикан | view photo | 0 |   | Код для блогу |  | 

Сьогодні у Ватиканському відділенні філателії та нумізматики вийшла в світ щорічна збірка ватиканських монет на 2017 рік. Цього року ця збірка особлива  - на ній відсутнє зображення Папи. Саме нинішній понтифік розпорядився забрати зображення Римських архиєреїв з монет.

Євро із зображенням Пап почали карбувати у 2002 році за Івана Павла ІІ. Ця традиція продовжувалася за Папи Бенедикта XVI. Існують монети із зображення Папи Франциска з 2014 по 2016 рр. Від сьогодні на монетах буде герб чинного понтифіка і підпис "Città del Vaticano".

Ці євро і євроценти, так само, як і інші ювілейні монети, ніколи не потрапляти у грошовий кругообіг, а розходилися по приватних кодекціях, навіть, якщо ними і можна розплатитися у супермаркеті. Лише центи номіналом 0,50 євро можна було отримати як решту у прилеглих до Ватикану магазинах. Тепер і ці монети опиняться в колекціях, а ціна на них зросте в рази, — повідомляє з Риму кореспондент РІСУ Наталя Карфут.

Нові ватиканські монети

Нові ватиканські монети

Система Orphus
теги до статті:Ватикан,Франциск (Хорхе Маріо Берґольйо)
Рейтинг
0
0

Останні новини

Останні коментарі

  • netoy_gaidamak | 2 березня 2017, 12:35

    Ну по перше він бреше про массові переходи(статистика від СБУ говорить про інше). По друге наш гарант офіційно на світовому рівні не визначив цю "війну" - тому вся риторика від денисенка не

  • Стефан | 1 березня 2017, 22:20

    Враги Украины те же самые, что и враги Господа Бога Иисуса Христа. «Личных врагов - любить, врагов Государства - бить, врагов Церкви - гнушаться.» Идеальная формула высказанная Святителем Филаретом

  • Оленка | 1 березня 2017, 21:47

    УПЦ МП закликає до миру на засадах Мінських домовленностей, котрі підтримало ОБСЄ. Тобто, ОБСЄ також за рабство? А Ватикан тоді хто? Усі навколо у г.., тільки Денисенко в білому фраці. Він грає на

  • Стефан | 1 березня 2017, 17:35

    Верные ленинцы на Донбассе митингуют, кучкуются у памятников извергу Ленину, а потом идут убивать патриотов Украины, отстаивающих территориальную целостность страны, противостоящих внешней агрессии

  • Оленка | 1 березня 2017, 16:12

    ну і? Хіба я кажу, що Росія нині поводить себе як наш друг? Потрібно пам"ятати, що Церква - це створіння наддержавне. Вона не засуджує людей, не засуджує приналежність до тієї чи іншої

Популярні статті місяця