Ватиканські монети від сьогодні без зображення Папи

Сьогодні у Ватиканському відділенні філателії та нумізматики вийшла в світ щорічна збірка ватиканських монет на 2017 рік. Цього року ця збірка особлива - на ній відсутнє зображення Папи. Саме нинішній понтифік розпорядився забрати зображення Римських архиєреїв з монет.

Євро із зображенням Пап почали карбувати у 2002 році за Івана Павла ІІ. Ця традиція продовжувалася за Папи Бенедикта XVI. Існують монети із зображення Папи Франциска з 2014 по 2016 рр. Від сьогодні на монетах буде герб чинного понтифіка і підпис "Città del Vaticano".

Ці євро і євроценти, так само, як і інші ювілейні монети, ніколи не потрапляти у грошовий кругообіг, а розходилися по приватних кодекціях, навіть, якщо ними і можна розплатитися у супермаркеті. Лише центи номіналом 0,50 євро можна було отримати як решту у прилеглих до Ватикану магазинах. Тепер і ці монети опиняться в колекціях, а ціна на них зросте в рази, — повідомляє з Риму кореспондент РІСУ Наталя Карфут.