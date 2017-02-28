Діти Луганщини отримають допомогу в рамках акції «Папа для України»

За ініціативи та фінансової підтримки Папи Римського Франциска у лютому благодійною організацією «Луганське обласне відділення «Міжнародної благодійної організації «Благодійний фонд «СОС Дитяче містечко» розпочато програму «Гуманітарна підтримка вразливих дітей до 7 років вздовж контактної лінії». Програма реалізовується у рамках Гуманітарної акції «Папа для України». Про це інформує прес-служба Луганської ОДА.

У межах програми працівники організації надають базову підтримку у вигляді дитячих продуктів харчування, засобів дитячої гігієни, сезонного одягу, взуття, комплектів для новонароджених, ліків та вітамінів. Також поліпшуються умови доступу до медичного обслуговування та якісної підтримки фізичного і психічного здоров’я дітей та батьків у Попаснянському, Станично-Луганському та Новоайдарському районах, де надається психологічна підтримка та кваліфіковані медичні консультації.

Допомога надається найбільш потребуючим бенефіціарам. Відбір сімей відбувався відповідно до певних критеріїв уразливості, розроблених спільно з місцевими державними партнерами.

Наразі вже відібрано 1000 дітей від 0-3 років і 500 дітей 3-7 років.

Нагадаємо, наприкінці грудня на Донбас поступила перша партія допомоги від Папи Римського.