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Діти Луганщини отримають допомогу в рамках акції «Папа для України»
28 лютого 2017, 12:22 | Ватикан | 0 | | Код для блогу | |
За ініціативи та фінансової підтримки Папи Римського Франциска у лютому благодійною організацією «Луганське обласне відділення «Міжнародної благодійної організації «Благодійний фонд «СОС Дитяче містечко» розпочато програму «Гуманітарна підтримка вразливих дітей до 7 років вздовж контактної лінії». Програма реалізовується у рамках Гуманітарної акції «Папа для України». Про це інформує прес-служба Луганської ОДА.
У межах програми працівники організації надають базову підтримку у вигляді дитячих продуктів харчування, засобів дитячої гігієни, сезонного одягу, взуття, комплектів для новонароджених, ліків та вітамінів. Також поліпшуються умови доступу до медичного обслуговування та якісної підтримки фізичного і психічного здоров’я дітей та батьків у Попаснянському, Станично-Луганському та Новоайдарському районах, де надається психологічна підтримка та кваліфіковані медичні консультації.
Допомога надається найбільш потребуючим бенефіціарам. Відбір сімей відбувався відповідно до певних критеріїв уразливості, розроблених спільно з місцевими державними партнерами.
Наразі вже відібрано 1000 дітей від 0-3 років і 500 дітей 3-7 років.
Нагадаємо, наприкінці грудня на Донбас поступила перша партія допомоги від Папи Римського.
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Останні коментарі
Шалом! Слава і Хвала Господу Богу,Котрий викупив нас Своєю Кров'ю і переміг смерть для нас! Нам не потрібні ні свічки ні ікони ні жести.тільки своїми устами з вірою в Всемогутнього! Кличте до Нього
Ну й справді: цю війну на Сході України, як виявляється, розв'язали й спонсорують ніхто інші, як... греко-католики... Та ще й "разом з Київським патріархатом"...
Ватикан як завжди далекоглядний...та й в принципі заклик адекватний, приймає сторону, яка притаманна християнам - припиніть вбивати, по одну і другу сторону живі люди...Абсолютно згідний з такою
гундяевцев на пушечный выстрел не подпускать к армии
Звернення до символічної інституції, від якої нічого не залежить. І якщо уважно подивитись в текст, то взагалі це звернення НІ ДОКОГО. Тому це є ZERO.