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Священики УГКЦ подякували Папі за ікону та запросили його до Зарваниці
27 лютого 2017, 15:34 | Ватикан | 0 | | Код для блогу | |
Папа Римський Франциск 26 лютого прийняв делегатів Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ: ректора Марійського духовного центру «Зарваниця» о. Володимира Фірмана та судового вікарія Тернопільсько-Зборівської архиєпархії о. Романа Дутчака.
Священики від імені Архиєпископа і Митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія (Семенюка) подякували понтифіку за дар чудотворної ікони Лику Христового, яка впродовж 11 днів перебувала на Тернопільщині і викликала неабиякий ажіотаж та духовне піднесення:
«Його святість з великою радістю сприйняв той факт, що вшанувати святу реліквію часів Ісуса Христа прибуло за всі дні близько 400 тисяч вірних, - розповідає о. Володимир Фірман. – Ми також передали найщиріші вітання та глибоку вдячність від Митрополита Василія і запросили Святішого Отця відвідати Зарваницю, яка входить до числа 20 найбільших Марійських центрів Європи».
Також священики висловили вдячність Папі за молитву та підтримку українського народу у ці нелегкі часи та подарували ікону Спаса Нерукотворного, яка нещодавно була написана Миколою Шевчуком на Другому Всеукраїнському пленері іконопису та сакрального мистецтва «Вікно у Небо. Зарваниця-2017».
Нагадуємо, що цими днями ікону Спаса Нерукотворного було повернуто до особистої захристії Папи Римського у Ватикані. Поява святині в Україні стала символічним актом підтримки Святим Престолом українського народу у складний для нього час та стала важливим духовним середником об’єднання вірних у молитві за Україну, повідомляє сайт Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ,
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Останні коментарі
Ну й справді: цю війну на Сході України, як виявляється, розв'язали й спонсорують ніхто інші, як... греко-католики... Та ще й "разом з Київським патріархатом"...
Ватикан як завжди далекоглядний...та й в принципі заклик адекватний, приймає сторону, яка притаманна християнам - припиніть вбивати, по одну і другу сторону живі люди...Абсолютно згідний з такою
гундяевцев на пушечный выстрел не подпускать к армии
Звернення до символічної інституції, від якої нічого не залежить. І якщо уважно подивитись в текст, то взагалі це звернення НІ ДОКОГО. Тому це є ZERO.
http://zal-lib.pp.ua/pom-yanuly-molytvoyu-odnoselchan-u-lysivtsyah/