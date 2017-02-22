Священики УГКЦ подякували Папі за ікону та запросили його до Зарваниці

Папа Римський Франциск 26 лютого прийняв делегатів Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ: ректора Марійського духовного центру «Зарваниця» о. Володимира Фірмана та судового вікарія Тернопільсько-Зборівської архиєпархії о. Романа Дутчака.

Священики від імені Архиєпископа і Митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія (Семенюка) подякували понтифіку за дар чудотворної ікони Лику Христового, яка впродовж 11 днів перебувала на Тернопільщині і викликала неабиякий ажіотаж та духовне піднесення:

«Його святість з великою радістю сприйняв той факт, що вшанувати святу реліквію часів Ісуса Христа прибуло за всі дні близько 400 тисяч вірних, - розповідає о. Володимир Фірман. – Ми також передали найщиріші вітання та глибоку вдячність від Митрополита Василія і запросили Святішого Отця відвідати Зарваницю, яка входить до числа 20 найбільших Марійських центрів Європи».

Також священики висловили вдячність Папі за молитву та підтримку українського народу у ці нелегкі часи та подарували ікону Спаса Нерукотворного, яка нещодавно була написана Миколою Шевчуком на Другому Всеукраїнському пленері іконопису та сакрального мистецтва «Вікно у Небо. Зарваниця-2017».

Нагадуємо, що цими днями ікону Спаса Нерукотворного було повернуто до особистої захристії Папи Римського у Ватикані. Поява святині в Україні стала символічним актом підтримки Святим Престолом українського народу у складний для нього час та стала важливим духовним середником об’єднання вірних у молитві за Україну, повідомляє сайт Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ,