Український народ очікує візиту Папи і вірить що це покладе край війні, – Глава УГКЦ

В інтерв’ю для ватиканського радіо Глава УГКЦ Патріарх Святослав розповів про ситуацію в Україні. Першоєрарх говорив про те, що нещодавно проголошене перемир'я на Донбасі не діє, що важка зброя продовжує надходити на територію України, що призводить до серйозних наслідків для населення. Глава УГКЦ повідомив, що Папа проінформований про ситуацію, а Апостольський нунцій особисто відвідує ці зони.

Патріарх Святослав наголосив, що народ України очікує візиту Папи Франциска: «Під час зустрічі з Папою я розповідаю йому історії, події з життя конкретних людей. Я також повідомив Святішому Отцеві, що український народ очікує його візиту, бо щиро вірить (не тільки католики, а й невіруючі), що візит Папи Франциска покладе край війні. Запрошення Святішому Отцеві ми передали від Синоду Єпископів нашої Церкви, Єпископської конференції римо-католицьких єпископів. Президент України також запросив Папу здійснити візит. Очевидно, рішення, яке ми поважаємо, буде прийняте Святішим Отцем».

Про це інформує Департамент інформації УГКЦ.