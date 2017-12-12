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«Ніхто не має мандату на насилля − ні влада, ні опозиція», − Глава УГКЦ
12 грудня 2017, 13:05 | УГКЦ | 0 | | Код для блогу | |
Ми бачимо, якими агресивними є ті, які називають себе представниками народу, як багато з'являється новоявлених месій, що беруть собі право говорити від імені народу. Але люди вміють розрізняти добро і зло. Вони готові до соціальної активності, але для всіх є очевидно, що ніхто не має мандату на насилля − ні влада, ні опозиція.
Про це сказав Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав в ефірі програми «Відкрита Церква» про підсумки року, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
«До якихось насильницьких дій, особливо всередині держави, сьогодні ніхто не зможе знайти багатьох прихильників», – наголосив Предстоятель.
В ефірі програми Євген Головаха, заступник директора Інституту соціології НАНУ, відзначив, що згідно із соціологічними дослідженнями, сьогодні зростає певна соціальна активність. За його словами, це видно навіть у зміні щодо системних цінностей, наприклад, можливість встановлення демократії, протистояти можливості зловживання владою, можливість контролювати владу.
«У загальному вимірі підвищилася цінність саме того, що становить сутність демократичного життя в країні. І в цьому сенсі є ще одна ознака – зростає рівень підтримки легітимних акцій протесту і зменшується рівень підтримки нелегітимних, тобто тих, які побудовані на протизаконних діях. І це реальна ознака дорослішання суспільства. Це дуже важлива риса демократичного суспільства», − вважає соціолог.
Реагуючи на ці дані, Глава Церкви зауважив, що для нього особисто і для нашої Церкви найбільшою суспільною цінністю є наш народ, наші люди. «Джерелом мого особистого оптимізму є саме люди, саме громадянське суспільство є джерелом змін у державі. Мене часто запитують, особливо за кордоном, чи я бачу можливість змін на краще у нашій державі? Завжди відповідаю, що бачу, бо бачу людей», − сказав Блаженніший Святослав.
Предстоятель наголосив, що важливо, аби люди зрозуміли, що від них залежать зміни в державі. На його думку, зростання соціальної активності – це справді ознака дорослішання. Ми не повинні сісти і чекати, що хтось за нас побудує краще життя. Кожен із нас власною ініціативою повинен змінювати нашу державу.
Блаженніший Святослав погоджується з оцінкою, що наш народ, наше суспільство дорослішає в плані соціальної активності. «Наш народ, – продовжив Глава УГКЦ, – так легко не обдуриш. Як би хто не імітував сьогодні «майдан», як би хто не намагався показати себе виразником справжніх інтересів народу, люди вміють розрізняти справжнє від несправжнього. На мою думку, ознакою дорослої людини, – це є насамперед вміння розрізняти добро і зло. Доросла людина вміє це робити, а відтак брати відповідальність за добрі вчинки, не боятися чинити добро».
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